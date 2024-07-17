誰說韓式料理一定辣！許多人吃韓式料理，最大的印象就是泡菜辣、炒菜辣、豆腐鍋也辣，整桌通通都辣。這次「涓豆腐」新品主打「不辣的韓國菜」宮廷炒年糕，以前只在宮廷能吃、現在只在韓國高級餐廳能吃，現在吃韓式料理也不怕辣了。



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傳統韓式料理、尤其是高級宮廷料理，都是走清淡調味，是到了近代韓國人才開啟了「無辣不歡」的風格，但在韓國許多高級餐廳裡，還是會保留穿統奢華的不辣料理，經典「宮廷炒年糕」就是必吃款。這次為了讓人吃到宮廷級的風味，連鎖韓食品牌「涓豆腐」特別推出新菜「韓式宮廷炒年糕」，使用鹹香宮廷醬料拌炒年糕、蔬菜、肉片，不吃辣的粉絲、甚至是帶小朋友用餐也多了一項選擇。





同時，涓豆腐經典「韓式起司烘蛋捲」除了人氣口味起司、魚卵之外，這次推出全新「蟹味韓式起司烘蛋捲」新口味，把韓國人愛吃的「蟹肉棒」整條嵌進柔嫩的蛋捲中，搭配牽絲起司，也是大小朋友一定必點的不辣料理。





除此之外，經典的餐點中也包含多款不辣料理可以選擇，人氣常態口味「起司嫩豆腐煲」是不辣款最推薦，起司加奶香味更順口。此外還有附餐升級的「鴨賞石鍋飯」，牽絲的「起司烘蛋捲系列」、以及招牌「韓國糖醋肉」，如果帶著小孩、帶著不吃辣的朋友同行，點起來一定不出錯。





涓豆腐新品 王的餐桌系列

不只讓人享受「不吃辣」的宮廷級料理，涓豆腐這次加碼推出小奢華「有機玫瑰花」系列咖啡，在店內喝得到CAFÉ!N黑咖啡，以及加入有機玫瑰花醬的「玫瑰拿鐵、黑玫瑰氣泡咖啡、玫瑰奶茶」，還有酸甜的草莓丁做為搭配，讓人吃韓食也能享受奢華咖啡飲品。

新品推薦：

韓式宮廷炒年糕：$308元

蟹味韓式起司烘蛋捲：$308元

黑玫瑰氣泡咖啡：$138元

玫瑰奶茶：$128元

玫瑰拿鐵：$158元



涓豆腐 不辣料理推薦

韓式宮廷炒年糕：$308元

韓式起司烘蛋捲：$308元

起司嫩豆腐煲：$348元

鴨賞石鍋飯：$188元

韓國糖醋肉：$368元