進入小暑後天氣只會愈來愈熱、愈來愈悶，這時候就是要來一杯冰涼的飲料。萊爾富為搶攻夏季飲品市場，特別引進韓國直送的新品「上好冰塊杯」，且即日起至7/23飲料全品項享冰塊杯加購特惠，只要10元。同時，7/17至7/21再加碼指定商品享最低買1送1或買2送2。
萊爾富表示，韓國來的這款冷凍杯裝的上好冰塊杯原單件售價為15元，即日起至7/23，消費者可任意選擇飲品，搭配冰塊杯，就可享有加購10元優惠價。同時，除了冰塊杯的特惠活動，萊爾富也推出了三款全新口味的樂法沙瓦飲品，包括葡萄沙瓦、水蜜桃沙瓦以及紅心芭樂沙瓦，這些調酒飲品單件售價均為52元。並且，購買任一件樂法沙瓦新品並搭配上好冰塊杯，享有合購優惠價59元，相當於打了8.8折的優惠。
此外，萊爾富在7/17至7/21，再加碼推出「限時殺5日」活動，指定商品最低買1送1、買2送2。其中，包含了Hi café 大杯冰/熱醇脆黑糖拿鐵原、農心爽口海鮮味烏龍麵，以及味味A香辣海鮮湯麵原，買1送1的優惠。而樂法果醋420 mL，包含蘋果蜂蜜與桂花蜂蜜口味，則享有買2送2的特惠。
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萊爾富夏季冰塊杯與飲料特惠
活動時間：即日起至7月23日
韓式新品「上好冰塊杯」
原單件售價：15元、活動期間加購價：10元
萊爾富夏季樂法沙瓦新品特惠
活動時間：即日起至7月23日
樂法沙瓦新品：葡萄沙瓦、水蜜桃沙瓦、紅心芭樂沙瓦
單件售價：52元
合購優惠：任一樂法沙瓦新品搭上好冰塊杯，合購價59元（折扣後約8.8折）
萊爾富「限時殺5日」買一送一優惠
活動時間：7月17日至7月21日
優惠品項：Hi café 大杯冰/熱醇脆黑糖拿鐵、農心爽口海鮮味烏龍麵、味味A香辣海鮮湯麵
萊爾富「限時殺5日」買二送二優惠
活動時間：7月17日至7月21日
優惠品項：樂法果醋420 mL（蘋果蜂蜜/桂花蜂蜜口味）