夏天就是出去玩的好日子，為了搶攻暑期出遊商機、更了解大家追求CP值的同時，更要有好的旅宿品質。力麗觀光結合旗下雙城首間國際品牌酒店「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，跨景區聯手推出「威麗啟程溫馨FUN假趣」住房專案。16,900元即可入住雙國際品牌酒店各一晚，並包含雙人早餐及晚餐，平均每人每晚僅需4,225元。







其中，人氣宜蘭力麗威斯汀度假酒店座落於宜蘭員山鄉，擁有壯麗的自然風光。酒店的溫泉水質清澈透明，屬於碳酸氫鈉泉，不僅是蘭陽十八景之一，更被稱為「美人湯」。酒店內設有露天風呂，可以在天然植栽與煙霧繚繞的迷人氛圍中享受溫泉。



此外，每間房間均配備溫泉湯池，使入住賓客能夠體驗最純淨的放鬆。酒店餐廳包含「知味西餐廳」，將在地食材與國際美食結合，提供全區美食Buffet料理。「CAFÉLOUNGE」供應輕食及下午茶，是休閒度假與放鬆時刻的最佳選擇。酒店還設有專為12歲以下兒童設計的威斯汀兒童俱樂部，提供各項遊樂設施及DIY創作課程。鄰近景點包含夏日盛典「童玩節」、龜山島登島賞鯨及亞洲首座積木博物館，更是夏季出遊的首選。







還有日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位於伊達邵碼頭商圈，以其獨特的地理位置著稱，座落於台灣第一大天然湖泊-日月潭畔。酒店提供各式全天候設施和服務及餐飲選擇。酒店的「饗沐」全日餐廳推出亞洲及歐陸特色之主題料理，並依時令嚴選當季食材。



「月影酒吧」供應各種酒水飲料、咖啡、高檔茶品及下午茶。酒店同時擁有獨特的親子房型與當地最大的親子館設施「魯魯札札咖啡親子館」，為家庭出遊的旅客打造了溫馨的住宿環境。每間客房均有專屬的美人湯泉池，並享有各具獨特景致的湖光山色，使入住賓客能夠盡情陶醉在雲霧環繞的山水景致中，享受中央山脈腳下日月潭的壯麗風光，體驗放鬆舒心的美好旅程。





威麗啟程 溫馨 FUN 假趣 住房專案

專案期間：27/15-8/15

入住期間：2024/7/15-2024/9/30。(最後退房日為10/01)

專案價格：16,900 元起，內含稅金及服務費



宜蘭力麗威斯汀度假酒店送日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

1、豪華客房(一大床)或精選客房(兩中床)一晚

2、知味西餐廳自助式晚餐兩客、翌日自助式早餐兩客

3、加贈日月潭力麗溫德姆溫泉酒店一泊二食平日住宿券乙張

4、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店手工餅乾乙罐。

入住期間免費露天風呂設施使用，免費提供休閒中心游泳池、健身房、兒童、遊戲室等使用



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店送宜蘭力麗威斯汀度假酒店

1、精緻客房(一大床 203*203) 住宿乙晚

2、當日饗沐全日自助餐廳晚餐兩客及翌日饗沐全日自助餐廳早餐兩客

3、加贈宜蘭力麗威斯汀度假酒店平日一泊二食住宿券乙張

4、宜蘭力麗威斯汀度假酒店牛舌餅乙份

入住期間可免費使用酒店設施:泳池、兒童池、水療池、健身房及大眾湯等





宜蘭力麗威斯汀聯手日月潭力麗溫德姆推出「雙城聯賣」

訂房專線：049-285-0085

注意事項：專案適用兩位入住，每房至多增加兩人。第三位成人(13歲以上)， 加人加價 3,000 元;第三位兒童(6 至 12 歲)，加人加價 2,000 元