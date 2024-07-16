暑假即將到來，許多旅客計劃前往日本度假。而今年的熱門住宿選擇，非「CANDEO HOTELS光芒飯店」在大阪的新開幕分店莫屬。這家知名連鎖飯店品牌再度插旗大阪，旗下的「大阪The Tower光芒飯店」將於7月17日盛大開幕。這家飯店不僅擁有全日本最高的露天浴池，還提供多種房型，適合各種旅遊需求。飯店位於淀屋橋車站附近，搭乘地鐵僅需10分鐘即可抵達大阪最繁華的道頓堀與心齋橋鬧區，方便旅客盡情享受購物與美食。
「大阪The Tower光芒飯店」設有31樓的多元水療中心，擁有日本最高的露天浴池。旅客可以在這裡邊泡澡邊欣賞大阪的百萬夜景，享受無比的放鬆與愜意。飯店還提供男女獨立的無邊際浴池及桑拿房，讓旅客在一天的遊覽之後，能夠舒緩一身疲憊。客房設計典雅，採用米白色及木質調，並提供多種房型選擇，包括豪華雙床房、行政大床房及尊榮三人房等，部分房型更設有獨立浴缸及景觀落地窗，讓旅客隨手就能拍出美麗的照片。
飯店的地理位置極佳，搭乘地鐵僅需10分鐘即達道頓堀與心齋橋鬧區，讓旅客可以輕鬆前往大阪的購物與美食天堂。除了都市生活的便利之外，夏天更是祭典的季節，從飯店搭乘JR僅需15分鐘即可到達日本三大祭典之一的「天神祭」主會場大阪天滿宮，20分鐘即達「奉納花火」最佳觀賞地櫻之宮公園。這些活動讓旅客在住宿期間，不僅能享受舒適的飯店設施，還能參與大阪夏日最精彩的活動，體驗日本傳統文化的魅力。
為了讓旅客暑假出遊更加輕鬆省錢，Klook即日起推出獨家折扣。使用Klook App預訂「大阪The Tower光芒飯店」的房間，即可享受多種房型87折起的優惠。「豪華雙床房」及「豪華大床房」折扣後每晚最低約4千元，讓旅客能夠以實惠的價格享受高品質的住宿體驗。
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大阪The Tower光芒飯店 開幕優惠
1、Klook即日起推出獨家折扣，使用Klook App預訂即享多種房型87折起，「豪華雙床房」及「豪華大床房」折扣後每晚最低約4千元。
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