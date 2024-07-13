初夏來臨，蟬聲四起，京都市內瀰漫著濃濃夏日氣息。以千年歷史文化聞名的京都，一年四季都不免讓各國旅客趨之若鶩。但今夏特別推出「京都夏日之旅」活動，帶領大家前往多個世界遺產登錄三十周年的名勝古蹟、建築、庭園與繪畫等平常未公開的重要文化財。此外，全新推出的「觀光特急巴士」提供旅客順遊清水寺、祗園等熱門景點的新選擇，避開擁擠人潮，享受悠閒自在的京都之旅。







「京都夏日之旅」活動期間為2024年7月12日(五)至9月30日(一)，限定開放8處世界遺產的名勝古蹟、建築、庭園與繪畫等，讓遊客大飽眼福。國家重要文化財「舊三井家下鴨別邸」特別開放主屋2樓空間，能夠一覽庭園美景，指定週末還有夜間點燈，增添懷舊氣息。







從前接待國內外賓的重要建築「長樂館」也特別開放3樓「御成之間」，讓大家欣賞精美水晶吊燈和使用金箔的襖絵。其他如八坂神社、大雲院、智積院、仁和寺、上賀茂神社和下鴨神社等，也特別開放部分展示空間，等著大家一探究竟。





京都夏日之旅(京の夏の旅)

期間：2024年7月12日（五）～9月30日（一）

官網：https://walkr.tw/wdsto4xM

注意事項：各設施開放時間與入場費用不同，前往前敬請確認官網資訊。



京都特急巴士(観光特急バス)

營運日期：六、日、國定假日

營運路線：

①EX100清水寺・祇園・銀閣寺線：京都車站前-五条坂(清水寺)- 岡崎公園 美術館・平安神宮前－銀閣寺前 ②EX101 清水寺線：京都車站前-五条坂(清水寺)



官網：https://walkr.tw/niGdt9gg