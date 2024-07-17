遠端工作盛行的時代，已有不少旅人展開了數位游牧之旅，走訪各國短暫停留，體驗當地生活。位於東京的全新公寓式旅宿「CLAVIS下落合」於2024年5月17日正式開幕。主打舒適宜人的生活空間，配有全新家電，多種房型，且採自助入住退房系統，讓人可享不被打擾的住宿體驗。不管是短暫前來日本旅遊，或是有長期居住需求的數位游牧者都相當合適！

「CLAVIS下落合」公寓式旅宿開幕

2023年新建的現代化建築「CLAVIS下落合」，配備全新家具，採簡約溫暖的室內裝潢風格，營造出舒適宜人的居住空間。旅宿提供四種不同的房型，每間房間都有獨特的設計風格，無論是獨自旅行的自由工作者，或是攜家帶眷的長期居留者，都能找到最適合的空間。







每間房間都設有設備齊全的廚房，讓下榻旅人可以自己烹飪下廚，回味如家一般的溫馨用餐氛圍。同時也提供洗衣設備，再也不用帶著一大箱髒衣服回國，也為長期滯留日本的旅人解決換洗衣物的煩惱。







房內也規劃了寬敞的工作空間及Wi-Fi服務，讓數位游牧者可以在此安心辦公、參與線上會議，不用到咖啡廳人擠人，擔心被他人影響。





此外，為提供入住旅人絕對的隱私和自由，「CLAVIS下落合」採用自助入住退房系統，讓社恐人也能放心辦理入住，且下榻旅人可以隨心所欲地安排自己的時間，無論是早起工作還是深夜創作，都不受打擾。



CLAVIS下落合

而旅宿的便利位置也是一大亮點！走路僅4分鐘即可抵達西武鐵道新宿線「下落合」站，且從旅宿到繁華的新宿也僅需20分鐘，讓人輕鬆融入東京的城市脈動。而鄰近的高田馬場則是美食天堂，讓人在忙碌工作之餘，也能品嚐到地道的日本美食。無論是短期前來日本觀光旅遊的旅人們，或是要長期在日本出差，抑或是遠端工作的數位游牧者，入住「CLAVIS下落合」都是不錯的選擇！

地址：東京都新宿区上落合1-10-2

Check in 16：00 、Check out 11：00

這裡預約：

2人房

3人房

4人房

6人房