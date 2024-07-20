最近「Horoyoi 微醺」系列又有新品即將上市啦！Horoyoi 微醺系列和世界知名茶葉品牌「立頓」聯名推出的「立頓檸檬紅茶沙瓦」和「立頓蘋果紅茶沙瓦」這兩款新口味將於2024年9月17日起開始在全日本限時發售，微甜滋味超適合秋天，茶飲愛好者千萬不要錯過囉！





「微醺」（台灣也譯為微醉）是三得利在2009年推出的人氣商品線，以3％的低酒精度數和溫和怡人的口感征服了無數消費者的心。多年來，「微醺」不斷推陳出新，帶來各式各樣的口味選擇，成為名副其實的長銷品牌。而這次「微醺」與「立頓」的跨界合作，更是讓人眼睛一亮！要知道，「立頓」可是在125個國家以上廣受歡迎的頂尖茶葉品牌，光是2023年就在日本茶葉和茶飲料的市場獨佔銷售鰲頭。能夠使用「立頓」嚴選的優質茶葉，對「微醺」來說，絕對是最佳的品質保證！





Horoyoi 微醺×立頓檸檬紅茶沙瓦

立頓檸檬紅茶沙瓦〉完美融合了檸檬的馥郁香氣和恰到好處的酸味，再搭配上「立頓」紅茶的純淨口感，簡直就像現泡的檸檬紅茶一樣，清爽又解渴！







Horoyoi 微醺×蘋果紅茶沙瓦

立頓蘋果紅茶沙瓦則是走甜美風格，蘋果的圓潤甜味和新鮮果香，與紅茶的餘韻交織出令人回味無窮的滋味。感覺喝一口，整個人都沉浸在蘋果園裡的悠閒氛圍中呢！除了誘人的口感，「微醺」x「立頓」系列的包裝設計也非常吸睛！除了醒目的「立頓」標誌，瓶身還印有典雅的茶壺圖案，再加上「微醺」品牌首次採用的高級金蓋，整體質感超群，絕對是罐裝酒精飲料的時尚擔當！如果你也和我一樣，已經迫不及待想嚐鮮了，那麼9月17日就在全日本各大超市、超商、藥妝店等通路蒐尋立頓檸檬紅茶沙瓦和立頓蘋果紅茶沙瓦的身影吧！每瓶350ml的容量，建議售價為156日圓（未稅），絕對是物超所值的選擇。不過要提醒大家，這兩款新品可是限時發售，喜歡的朋友可要把握時機囉！

