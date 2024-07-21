美妝控們看過來！日本最大線上購物網站ZOZOTOWN旗下的美妝專門店「ZOZOCOSME」，剛剛公布了2024上半年度的年度美妝大賞！作為一個愛買愛用愛分享的美妝迷，怎能錯過這個必follow的流行指標呢？





「ZOZOCOSME AWARDS」從2022年開始，每半年就會選出一次最受歡迎、最值得買的美妝品｡而上半年度的評選期是從去年年11月到當年度5月，橫跨了秋冬春夏兩季，因此入選產品非常全面，從底妝、彩妝到保養品應有盡有｡而且還特別依品牌定位，分出了「奢華」、「天然」、「基礎」、「韓系」四大部門｡真是貼心到讓人想抱緊處理！還等什麼，趕快跟著我一起揭曉今年的大賞得主是哪些品牌吧！





殿堂級 Dior 豐漾俏唇蜜

首先是「殿堂級」產品，也就是自上市以來就擁有超高人氣的「神級」單品｡其中，Dior的豐漾俏唇蜜可是許多女星、網紅們的隨身必備！奶油般的質地，上嘴後潤澤飽滿，顏色自然到能完美融合任何妝容｡而且那柔美的粉嫩色調，根本就是為亞洲女孩量身打造的啊！







殿堂級 VT 的 CICA舒緩面膜

另一個「殿堂級」產品是韓國VT 的CICA舒緩面膜｡這款面膜可厲害了，蟬聯了好幾季銷售冠軍！薄如蟬翼卻能深層補水，敷完肌膚水嫩到可以掐出水，難怪敏感肌和痘痘肌的救星非它莫屬｡私心愛用提案：睡前敷上一片，讓肌膚通宵喝飽水，隔天上妝服貼度直接UP UP！







奢華 Dior 超完美持久遮瑕乳

接著來看看四大部門的冠軍是哪些神仙好物｡奢華部門的王者非 Dior 超完美持久遮瑕乳莫屬！這支遮瑕可是日韓女孩們心中的「斷貨王」｡無論是痘疤還是黑眼圈，一抹立即遮到不留痕跡，持妝一整天也不怕脫妝｡奶油般的質地推開毫無厚重感，更能打造無暇妝感。







天然 Aesop 護手霜

至於天然派的玩美人，Aesop的護手霜絕對要買！源自澳洲的天然護膚品牌，以植物精萃為基底，安全無負擔｡這款護手霜蘊含天然滋潤成分，質地輕盈好吸收，雙手柔嫩不黏膩｡加上木質調的獨特香氣，用完雙手像是在森林裡散步一樣，療癒感爆表！送禮自用兩相宜｡







基礎 Refa心型髮梳

基礎部門的人氣王是誰？是來自日本的Refa心型髮梳！看似普通的梳子，實則暗藏玄機｡獨特的心型設計，弧度剛好服貼頭皮，按摩同時能避開容易勾到的髮根｡而且梳齒圓潤不傷髮，一梳到底，梳完閃亮順滑！不僅在日本爆紅，就連韓國們也為之瘋狂，完全是可以邊追劇邊保養的必備小物啊！



韓系 VT REEDLE SHOT

最後是韓系彩妝的NO.1，VT 的精華，上臉後微微刺痛的感覺，讓人上癮！粉絲們紛紛表示：「肌膚緊緻了！」、「痘痘bye bye！」｡100號的刺激感初階就能駕馭，趕快來挑戰吧！怎麼樣，是不是光看就讓荷包蠢蠢欲動了呢？代購找起來！

