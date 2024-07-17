台中最強內臟燒肉「燒肉本氣」，喬遷新地址、開幕新菜單帶你吃！「燒肉本氣」是米其林燒肉「俺達の肉屋」的系列店，主打多種內臟燒肉組合。這次燒肉本氣這次搬家新開幕，除了帶來新菜單、還有開幕限定優惠，只要訂位就送「內臟一品」台中人要搶優惠吃。



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搬家開幕的「燒肉本氣」2.0位在華美西街一段，距離原址走路只要2分鐘就到，同樣帶有濃濃的日系氛圍。在菜單上維持「內臟、燒肉、居酒屋料理」佔比約2：2：1，並且以專人代烤，每道肉品都換烤盤、換餐盤壁面肉品味道混合，無論想吃肉肉、吃內臟，還是純粹喝酒吃小菜通通滿足。其中更特別降低了套餐定額費用，同步加碼推出多款新品，讓燒肉控又有理由再衝一次。







其中，燒肉本氣保留了原本的招牌「蔥花橫隔膜」、「日本國產牛F1綜合三部位拼盤」、「濃郁牛尾湯」以及「內臟拼盤」等經典必吃，並且增加全新「肉刺身盛合」讓人享受到生牛肉的純粹風味，以及口感豐富的「涼拌牛胃刺身佐海苔」，都是必吃的新品前菜。





燒肉本氣 營業資訊

此外，還有主食類新品「小牛胸腺炒拉麵」使用3至6個月的小牛胸腺，保留入口即化的油脂口感，搭配肉醬、辣醬拌炒超過癮。同時也推薦「香菜雞腿排」，新鮮香菜使用麻油調味，大把大把的撲在雞腿肉上，香菜控吃起來超滿足。推薦必吃料理也包含經典「豬舌、橫隔膜」以及按照人數計算份量的「內臟拼盤」一定要吃到，牛心、牛肝、牛大腸、極品小牛胸腺、心管，一次吃到紅白內臟，並且搭配芥末、麻油等不同醬料，就算第一次嘗試也可以請店員夥伴推薦。為了慶祝燒肉本氣新址開幕，在7/19-7/31只要單組預約用餐，就免費送「內臟」一品。

電話：04-23255288（電話服務時間為下午兩點半後）

地址：台中市西區華美西街一段32號

新菜單推薦：

肉刺身盛合(3種) 880元

涼拌牛胃刺身佐海苔 350元

小牛胸腺炒拉麵 250元

香菜雞腿排 450元



燒肉本氣 開幕優惠活動

活動期間：7/19-7/31

活動內容：只要單組預約用餐，就免費送「內臟」一品。