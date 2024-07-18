全家霜淇淋又出招了！穩坐超商霜淇淋霸主稱號的全家便利商店，開賣至今11個年頭，成功打造獨家產業鏈，讓每個月都能順利推出限定新口味，讓冰控到樓下全家就有24小時霜淇淋店。這次，呼應打卡新世代一口氣推出4款全新造型霜淇淋，有雙圓型、雪花型、手裏劍型、三角型，超吸睛的模樣全台目前僅有50間門市限定販售。同時，在本週末更推出買一送一、19元霜淇淋優惠，趁優惠快來吃冰、消暑。







先前在網路上就被眼尖網友發現全家霜淇淋默默推出雪花型新造型，讓許多人紛紛好奇、到底在哪能買到。這次全家不藏了，除了有經典款、萌布朗和圓滾滾之外，加碼推出雙圓型、雪花型、手裏劍型、三角型4款不同造型霜淇淋，分別於限定50間門市販售，涵蓋範圍北中內皆有，就連離島澎湖也能吃到。有圓圓胖胖的造型、也有稍顯花俏的模樣，勢必將在今夏成為打卡話題。







而大家最愛的霜淇淋買一送一，也將於7/19~7/21強勢回歸，任選口味霜淇淋即可享有買一送一。若是網購選擇在全家取件，並同時出示會員亦可免費獲得「19元霜淇淋」小白單優惠券。每週康康五則是於即日起至7/21，全家會員於店舖購買Let’s Café特大經典拿鐵、搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」，可享同品項第二杯10元。



推薦閱讀：











全家霜淇淋 新造型

原有款：經典款、萌布朗、圓滾滾

新造型：雙圓型、雪花型、手裏劍型、三角型



全家霜淇淋 新造型販售門市一覽表

1、

固定：經典造型、圓滾滾

隨機替換：手裏劍型(New)或雪花型(New)

門市：基隆經國店、金瓜石黃金店、內科店、興安店、林慶店、中賓店、富邦店、永和正新店、林口正林店、新莊新建明店、桃園文中店、桃園大豐店、台中興安店、大肚王田店、沙鹿光榮店、沙鹿正德店、南投中寮店、南投新村店、高雄民益店、屏東大崇店

2、

固定：經典造型、萌布朗

隨機替換：雙圓型(New)、三角型(New)

門市：澎湖民族店、羅館店、寶興店、日祥店、三重永安店、蘆洲光華店、新莊新園寧店、淡水水源店、中壢富裕店、中壢忠孝店、中壢龍樹店、頭份大同店、后里六家店、台中軍福店、台中下石碑店、台中十八街店、台中金逢甲店、龍井向美店、大里金城店、彰化林森店、大村寶村店、北斗冬瓜寮店、善化大同店、永康好康店、永康永德店、台南和順店、永康新長億店、仁德德南店、岡山彩虹店、屏東昌賢店



全家霜淇淋買一送一優惠

活動時間：2024/7/19至7/21

活動內容：

1、7/19 至7/21期間，到實體門市購買任一口味霜淇淋，皆可享買一送一優惠。

2、即日起至7/31期間，全家取件並主動出示會員條碼，即可獲得霜淇淋19元優惠券。



全家週末優惠活動

1、即日起至7/21，「全家」會員於店舖購買Let’s Café特大經典拿鐵、搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」，可享同品項第二杯10元。

2、7/19至7/21，Fami!ce霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠同品項買一送一。

3、桂格美顏膠原莓果飲及桂格補氣養蔘蜂蜜飲任選買一送一。