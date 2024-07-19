哥吉拉鐵粉是不是真的要衝一波了！遠雄海洋公園推出全新夏季主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」聯名怪獸之王「哥吉拉Godzilla」，打造一系列哥吉拉鐵粉無法拒絕的主題打卡點。其中，最引人注目的亮點包括「全台最大哥吉拉」現身於水花大型派對中，以及多個限定哥吉拉打卡點。園區特別打造了哥吉拉限定主題餐廳及紀念品商店，推出多款限定商品和套餐，讓哥吉拉迷們有更多的收藏選擇。





遠雄海洋公園在2024年暑假推出了一個全新且令人興奮的主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」，此活動特別聯名怪獸之王「哥吉拉Godzilla」，以慶祝其70週年紀念。活動自6/29至8/31，期間內遊客將有機會見證全台最大的哥吉拉現身。此外，為了促進花蓮觀光，遠雄海洋公園聯合花蓮13家在地飯店，推出了12歲以下孩童免費入園的優惠行程。





此外，遠雄海洋公園的冰風暴水花秀升級成大型水花派對，每日兩場的水花派對不僅帶來超狂的清涼水砲及酷涼冰塊，還加入了一個十米高的巨型哥吉拉。這個巨型哥吉拉將與海底下的冰怪「艾斯ICE」一起出擊，釋放大量冰霧與水柱，為遊客帶來最凍感、最震撼的沁涼體驗。當遊客進入水區時，立即能感受到冰霧和驚心動魄的水戰，現場的舞者也會與遊客互動跑跳，讓人仿佛置身於大型冰風暴中，徹底釋放夏日的熱情。



遠雄海洋公園除了精彩的水花派對，園區還打造了哥吉拉限定主題餐廳和紀念品商店。餐廳不僅提供限定的哥吉拉套餐，還附贈限定圖章或貼紙。更特別的是，園區與日本東寶公司原廠合作，引進了首次在台灣公開亮相的平成哥吉拉，其高度將近2米，完整還原經典哥吉拉。







這段時間內，遊客可以前往餐廳內拍照打卡，感受經典哥吉拉的魅力。此外，園區還推出了多款哥吉拉限量商品，包括服飾、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具等，甚至還有近期網路爆紅的授權哥吉拉造型霜淇淋，限量供應，哥吉拉鐵粉一定要吃。





同時，在暑期期間，遠雄海洋公園自6/29至8/31，特別推出了12歲以下孩童免費入園的優惠方案。凡12歲以下學童，只需搭配一位大人購買全票，即可免費入園。此外，與海洋公園合作的特約飯店也推出了「住宿+海洋公園」優惠套票，每房可享有一名12歲以下兒童免費入園的優惠。



並且，為了回饋宜花東鄉親，遠雄海洋公園在7/15至8/31期間，特別推出了優惠票價。凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親，或身分證字號以Ｇ、Ｕ、Ｖ開頭者，入園票價只需590元，同行者享優惠票價699元，至多可帶四名同行者。





花蓮遠雄海洋公園12歲以下孩童免費入園

活動期間：2024年6月29日至8月31日

活動內容：12歲以下孩童免費入園；凡12歲以下學童（民國100年後生）搭配一位大人臨櫃購買全票990元，即可享免費入園。



花蓮遠雄海洋公園合作飯店優惠

活動期間：2024年6月29日至8月31日

活動內容：住宿+海洋公園優惠套票；每房可享有一名12歲以下兒童免費入園（入園時須出示合作特約飯店的入園憑證）。

合作特約飯店包括：遠雄悅來大飯店、悅樂旅店（花蓮中福館）、麗翔酒店、麗軒國際飯店、麗格休閒飯店、勤天商旅、花蓮富野渡假酒店、捷絲旅（花蓮中正館）、花蓮香城大飯店、玫瑰香榭飯店、米棧度假莊園、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、花蓮力麗華美達安可酒店



花蓮遠雄海洋公園宜花東鄉親優惠

活動期間：2024年7月15日至8月31日

活動內容：設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親，或身分證字號以Ｇ、Ｕ、Ｖ開頭者，入園票價只需590元。

同行者享優惠票價699元，至多可帶四名同行者。