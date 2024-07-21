位於台北信義區新光三越A8館地下秘境的BLAH BLAH Bar，以其全台首創的百萬智慧自助調酒吧聞名。這裡主打自主調酒，消費者可以隨心所欲地調配自己喜愛的酒飲，滿足現代人追求自由與紓壓的需求。BLAH BLAH Bar的設計靈感來自亞洲50大酒吧之一的Bar Mood創辦人吳盈憲，並特別邀請米其林星廚林明健設計漢堡與佐酒小食。自三月底開幕以來，BLAH BLAH Bar已成為台北都會男女最熱門的聚集地，至今已銷售將近七萬杯調酒，成為討論度最高的「酒精加油站」。





為迎接豔夏的到來，BLAH BLAH Bar特別推出了夏季清爽酒單，並自7/19至8/31舉行「夏日粉紅海灘派對」。活動期間，除了推出兩款粉色限定飲品「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」調啤及「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」調酒外，現場還精心布置了超夢幻粉嫩的海灘派對拍照打卡裝置。即使身處都市叢林，參加者也能感受到如置身熱情海灘般的輕鬆愉悅，每週三到週日現場DJ還會播放K-POP夏日最流行的曲目，讓整個現場氣氛更加火熱。





BLAH BLAH Bar的「夏日海灘派對」以浪漫唯美的粉紅色調為主，現場準備了游泳圈、海灘椅、沙灘球、泡泡槍等各式粉紅小物，吸引潮男靚女前來拍攝ins風美照。活動期間，只要穿著粉色穿搭並在主題裝置前拍照打卡，即可兌換一張漢堡券。參加者可以品嚐「夢幻肯瓊脆雞堡」的酥脆噴香或「星級雙醬牛肉堡」的豐美肉汁滋味，再配上一杯沁涼的調酒或調啤，享受最chill的夏日微醺時光。







BLAH BLAH Bar獨家引進自助打酒系統，設置了16支汲飲，包含三分之二的調酒、三分之一的風味啤酒以及無酒精手工可樂。消費者可以依自己的喜好選擇單杯或混合，比例隨心，自行控量扣款，大膽調出屬於自己的獨特風味調酒。夏季酒單新增了金桔檸檬、紅茶梅酒和柚子調酒等清涼酸爽的果香口味，成為酷夏最chill的選擇。在「夏日粉紅海灘派對」期間，BLAH BLAH Bar推出的兩款粉紅主題調酒及調啤，以夢幻粉色和香甜滋味，讓消費者心情充滿粉紅泡泡。



推薦閱讀：Cheers for TAIWAN！金色三麥推出法式冠軍應援料理，只要台灣奪牌、內用每人招待一杯350ml精釀啤酒。





其中「Pink Beach粉紅海灘釀荔枝」是一款融合了法國荔枝香甜酒的荔枝啤酒，濃郁的荔枝酒體帶出新鮮荔枝的酸甜果香，飽滿而不膩口，猶如赤腳漫步在仲夏海灘般清爽自在。而「Pink Bubbles玫瑰葡萄柚泡泡」則以蘭姆酒為基底，加入玫瑰香氛與迷人的粉紅酒色，入口有黑嘉麗軟糖和接骨木花的香氣，清爽的氣泡感讓人彷彿漂浮在粉紅球池般夢幻愉悅。



BLAH BLAH Bar夏日粉紅海灘派對

DJ表演時間：週三、四 𝟮𝟬:𝟬𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬｜週五、六 𝟮𝟭:𝟬𝟬-𝟬𝟭:𝟯𝟬｜週日𝟭𝟰:𝟬𝟬-𝟭𝟳:𝟬𝟬）

加碼優惠活動：

1、穿著粉色穿搭至主題裝置物拍照打卡並出示給工作人員，即可兌換漢堡券一張。

2、四人同行並穿著夏日海攤風格（太陽眼鏡、編織草帽、海灘褲等），消費滿1000元即贈儲值金200元。

3、週末狂歡夜：每週五、六、日晚間10:00後購買8PASS儲值卡滿1000元送200元。

4、參加Beer Pong活動有機會獲得200元 8PASS 體驗卡乙張。



BLAH BLAH Bar

地址：台北市信義區松高路12號(新光三越A8 B1)

電話：02-27290609 營業時間：週日-週四：11:00-24:00；週五-週六：11:00-01:00

FB：https://reurl.cc/lg1XYv

