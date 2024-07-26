玥老師在 Walker 占星幫你避開壞事，天秤座衝動壞事影響和諧，雙魚座懶得動腦受人利用，水瓶座預防意外彈性處理。



牡羊座：展現創意，成績過人

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢如魚得水，工作方面會有好事發生，多思考和適時展現你的創意，會贏得過人的成績，有機會增加獎金跟收入。感情緣分不足，兩人相處需要多體諒，有任何疑慮別悶在心裡，跟伴侶好好溝通，避免爭執。







金牛座：職場中立，不被牽連

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

思考直線的你，很難理解拐彎抹角的溝通模式，在職場上需要保持中立，小心因相信他人的一面之詞而選錯邊站，變成鬥爭中的犧牲品。感情運勢不錯，有時間一起出遊玩樂。財運一般，先不管賺多少錢，花錢讓自己開心也很重要！







雙子座：偏財運到，小試手氣

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週財運方面會有不錯的表現，出門在外會有偏財運，不妨買個機會試試手氣。工作運勢中上，從事業務的朋友，跟客戶保持良好的關係，有助與接到轉介紹的案件。感情緣分尚可，記得答應伴侶的事情，要說到做的到唷！







巨蟹座：友誼滿分，交流互助

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週很適合發展人際關係，利用空閒時間把很久沒見的朋友約出來，敘舊聊天、分享彼此的生活點滴，交流中成為互相的貴人，幫忙解決難題。工作運勢佳，主管對你的印象不錯，有什麼想法可以大膽提出來討論。







獅子座：桃色風暴，保持距離

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢在感情方面不能大意，尤其是職場上跟異性的互動，盡量保持距離，你無心的言行卻讓對方覺得你在示好，容易陷入曖昧的氛圍中，小心遇到不理智的對象，惹上大麻煩。工作運跟財運勉強及格，凡事用保守的方式最安心。







處女座：好好說話，省下麻煩

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週外緣發展不足，很容易說錯話得罪人，在職場上，不論多熟的同事都不是你吐苦水的對象，小心被曲解意思，甚至在散播後影響未來發展。遇到卡關，別喪氣，只要慢慢嘗試一定能找到方法，記得別把壞心情帶給伴侶唷！







天秤座：衝動壞事，以和為貴

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢波動大，需要注意自己的脾氣，在工作上會有一些不順心的麻煩事，千萬不能因為一時衝動，打壞跟同事的關係，轉換心情再溝通。感情發展順利，找時間一起出遊散心，讓自己好好放鬆充電！







天蠍座：展現專業，創造口碑

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢亮眼，多花時間學習相關的專業能力，遇到有機會表現，別緊張只要你全力以赴，自然能吸引正向的回饋，打造好口碑。單身的朋友在感情方面還要多努力，勇敢走出舒適圈，讓自己認識新對象。







射手座：財運不錯，小心桃花

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢回升，桃花也跟著盛開，發揮魅力的同時，也需要拿捏好分寸，小心腳踏兩條船，最後被冠上花心的罵名。工作表現尚可，跟人合作時，請量力而為，別勉強答應沒把握的事情。財運中上，透過研究投資以增加獲利。







摩羯座：金錢虧損，減少開銷

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，在職場上遇到瓶頸，讓你沒有耐心處理工作，跟帳務相關的問題容易出錯。在財運不好的時候，更需要仔細規劃每一分錢，減少不必要的開銷，才能守住自己的荷包。感情緣分不佳，多包容伴侶，以免雙方衝突。







水瓶座：意外插曲，彈性應變

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週運勢不佳，小心禍從天降，不管是工作還是家庭都容易遇到突發事件，讓你反應不及，規劃時間需要保持彈性，才有空間應變。放假的時候，約伴侶或好友一起吃喝玩樂，用美食忘記煩惱，重新擁有好心情。







雙魚座：被人利用，提前預防

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週工作上發展不如預期，天生散漫的你，很容易掉入他人陷阱，做人做事別再用直覺判斷真假，小心被人利用，任何洽談與合作都要多方求證，才能保護自己。跟伴侶溝通務必誠實面對，預防對方發現你不坦白，引起更大的誤會。



人際關係是門重要的課題，從家庭到工作，只要先經營好關係就會順心許多。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。