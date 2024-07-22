欣葉吃到飽吃不膩！在長輩心中有著不可取代地位的「欣葉日本料理吃到飽」，這次不僅換上夏日新菜，以現流新鮮漁產為主打堆出各種日料新菜，也將2024壽司職人特選大賞特選作品搬到餐檯上，供人無限享用、吃到飽。此外，更悄悄推出隱藏版「100元優惠券」免費領活動，無預警的優惠券免費領，只為了感謝長期愛戴的欣葉鐵粉。







漁港新鮮直送的現流海魚，以當日捕獲的食材為主，整尾運用日本料理作法「柚香燒」呈現，果香更凸顯魚肉的鮮甜滋味。並且運用多種味噌和高湯特製，搭上時令螃蟹熬煮「旬蟹味噌煮」，是晚餐和假日午晚餐期限定必吃新菜。







欣葉吃到飽必吃招牌「日式炸物天婦羅」更是不能錯過，除了有經典炸蝦之外，還有升級版的「五色米果海老天婦羅」，外層裹上酥脆的米果，讓人忍不住多拿幾盤。還有帆立貝天婦羅、魚豆腐水雲揚等通通都是這次新推出的夏日限定菜，找機會帶長輩一起大吃一頓。





欣葉日本料理吃到飽 優惠券

活動時間：即日起至7/31

領取辦法：加入「欣葉日本料理」官方LINE帳號，即可免費獲得一張100元優惠券。

使用辦法：於平日週一～週五，每位成人可使用一張。(兒童、敬老優惠不適用)

使用門市：信義店、館前店、健康店、中茂店

