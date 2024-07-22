欣葉吃到飽吃不膩！在長輩心中有著不可取代地位的「欣葉日本料理吃到飽」，這次不僅換上夏日新菜，以現流新鮮漁產為主打堆出各種日料新菜，也將2024壽司職人特選大賞特選作品搬到餐檯上，供人無限享用、吃到飽。此外，更悄悄推出隱藏版「100元優惠券」免費領活動，無預警的優惠券免費領，只為了感謝長期愛戴的欣葉鐵粉。
漁港新鮮直送的現流海魚，以當日捕獲的食材為主，整尾運用日本料理作法「柚香燒」呈現，果香更凸顯魚肉的鮮甜滋味。並且運用多種味噌和高湯特製，搭上時令螃蟹熬煮「旬蟹味噌煮」，是晚餐和假日午晚餐期限定必吃新菜。
欣葉吃到飽必吃招牌「日式炸物天婦羅」更是不能錯過，除了有經典炸蝦之外，還有升級版的「五色米果海老天婦羅」，外層裹上酥脆的米果，讓人忍不住多拿幾盤。還有帆立貝天婦羅、魚豆腐水雲揚等通通都是這次新推出的夏日限定菜，找機會帶長輩一起大吃一頓。
說到日料當然少不了握壽司，這次夏日新菜也推出三款現點現做炙燒握壽司，有打小朋友都會超愛的「明太子蝦」、饕客激推必吃「比目魚」、和海鮮控多點好幾份的「穴子」，由專業職人現場手作讓人無限量吃到飽。特色小缽更是精彩，有多種層次鮮味的「蘿蔔海膽山藥豆腐」、用台灣紅龍果特製的開胃水果醋飲「紅龍永續」等，開胃小品讓人轉換口味，繼續再戰下一盤。
另外，欣葉日本料理在官方line帳號中，也悄悄推出會員隱藏版優惠活動，無論是原有的會員鐵粉，還是現在加入的新會員朋友，都可以免費獲得一張「100元優惠券」，於七月底之前只要是平日用餐皆可使用、折抵，以平日下午茶價位來算，折扣100元之後比起漲價前更便宜，更貼心的是每位成人皆可使用一張優惠券折抵。
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欣葉日本料理吃到飽 優惠券
活動時間：即日起至7/31
領取辦法：加入「欣葉日本料理」官方LINE帳號，即可免費獲得一張100元優惠券。
使用辦法：於平日週一～週五，每位成人可使用一張。(兒童、敬老優惠不適用)
使用門市：信義店、館前店、健康店、中茂店