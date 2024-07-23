比綠色乖乖更強！台灣集體信仰之一，工程師們都要放一包「綠色乖乖」守護設備主機不當機，這次推出全新「金色招財乖乖」堪稱是升級加強版，由乖乖與初鹿牧場聯名，推出限定口味「香蒜奶油起司米乖乖」，主打金黃色造型，就是讓人不只普渡要拜、還要放在家裡財位、放在店面櫃台最招財。
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乖乖與初鹿牧場聯名限定「香蒜奶油起司米乖乖」使用100%台東卑南米製作，吃得到白米香氣、且不黏牙，同時也有台灣在地特色。調味上特別結合「蒜香、奶油、起司」三大元素，打造濃郁奶香、鹹香風味，讓人越吃越涮嘴。
本次新品「香蒜奶油起司米乖乖」在包裝上，更特別使用「招財黃」設計，搭配閃亮銀色的初鹿牧場LOGO，打造金光閃閃的招財主題視覺效果，更搭上中元普渡話題，讓人拜平安、拜發財。本次新品同步在初鹿牧場官方線上商城、台東初鹿牧場園區、以及全台7-ELEVEN與百貨超市同步開賣，家裡先買一箱起來囤。
初鹿牧場香蒜奶油起司米乖乖 販售資訊
販售通路：初鹿牧場官方線上商城、台東初鹿牧場園區、全台7-ELEVEN及百貨超市。
新品上市優惠：$45／包