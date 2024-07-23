今年夏天第一個颱風來襲，大稻埕煙火緊急喊停！隨著凱米颱風的逼近，台北市政府觀光傳播局宣布，原定於7/23起「大稻埕夏日節」將暫停所有現場活動，包括大家最期待的每週三炫麗煙火秀和演唱會，以及優惠船票發放及水岸光廊的燈飾佈置等，均暫時中止，具體恢復時間視情況另行公告。





另外，由於颱風的強勢影響，原計劃在7月24日晚間舉行的300秒主題煙火施放及舞台展演也將取消。觀光傳播局已協調相關設施及人員進行撤離，並提醒已購買大稻埕碼頭藍色水路船票的民眾，可透過聯絡業者進行退票或改期。





北市水利處表示，因凱米颱風逐漸接近且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，因此台北市將於7月23日16時執行疏散門「只出不進」管制，並開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線(附條件)停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛，並依車型大小處1,800 至4,800元罰鍰。







目前，根據中央氣象局的最新報告，凱米颱風持續增強，預測今(23)晚間西半部、東北部地區和各地山區風雨明顯加劇，將會有大雨或豪雨，西半部山區則是可能會有局部大豪雨。預計將在明後兩天(7/24、25）最接近台灣，西半部、東北部地區及各地山區容易有大雨或豪雨，尤其是山區盡可能避免入山。建議民眾持續關注最新的氣象資訊，做好相應的防範措施。





而大家都在問的颱風假，目前最接近颱風、影響最劇的北部、東北部地區，台北市政府已召開颱風整備會議，隨時觀測颱風動向，若風勢或雨勢達到颱風假標準，會和新北、桃園、基隆共同生活圈縣市共同討論，會及早統一時間對外說明，照往年慣例有可能會在晚間8點宣佈，但詳細公告時間點仍要依颱風動向隨時調整。