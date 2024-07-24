凱米颱風來襲，於7/23晚間八點各縣市政府陸續公告停班停課消息，台中、彰化、南投、嘉義市、台南和台東等地也在深夜根據颱風最新動向，政策急轉彎修改為停班停課，台灣本島於今日7/24全部縣市停班停課。然而放颱風假不僅要做好居家防颱準備，提前到各大通路搶買泡麵、食物之外，各大百貨和電影院也在緊盯著颱風即時動向，調整營業時間保障員工的健康安全。





率先在7/23公告暫停營業的百貨，包括新莊宏匯廣場、台北101、天母大葉高島屋、全台SOGO、京站、新店京站、汐止iFG遠雄廣場、三創生活園區，消息一公告就引起廣大網友的讚許，將員工安全擺在第一位。而統一時代百貨、環球購物中心、三井OUTLET和往年颱風假都最晚才宣告的新光三越，則是在今早公布暫停營運。





影城部分有停班停課的縣市都有提供退票服務，各影城退票服務請參照官方網站或粉絲團公告為主，如威秀線上退票者皆免收手續費，現場購票、已取票者可持票根，於七日內至原購票影城辦理退票。部分影城也提前關閉網路訂票功能，以防民眾冒著風雨外出看電影。威秀影城、新光影城、美麗新影城、美麗華影城等13個影城也於今早公告各地區營業狀況，部分影城開放上午場，後再視風雨進行調整。



同時，也呼籲民眾颱風天盡量待在家中、不要為了多一天假而衝去看電影、逛百貨、唱KTV，等待颱風風雨漸緩再外出。









凱米颱風7/24百貨暫停營業清單(持續更新中)

1、台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳 7/24停業一天



2、新莊宏匯廣場 7/24停業一天



3、天母大葉高島屋 7/24停業一天



4、SOGO

全台7間(忠孝、復興、敦化、天母、大巨蛋、中壢、新竹、高雄店) 7/24停業一天



5、京站(北車、小碧潭) 7/24停業一天



6、統一時代 7/24停業一天



7、汐止iFG遠雄廣場 7/24停業一天



8、三創生活園區 7/24停業一天



9、遠東百貨

台北、桃園、新竹、花蓮地區7/24停業一天，台中、嘉義、台南、高雄正常營業。



10、環球購物中心

新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A197/24停業一天，新左營車站、屏東市正常營業。



11、三井OUTLET 林口7/24停業一天，台中港、台南 正常營業。



12、LaLaport台中 正常營業。



13、新光三越 7/24停業一天。



14、台中廣三SOGO 正常營業。



15、桃園台茂購物中心 調整11：00至17：00



16、桃園大江購物中心正常營業，隨時觀察狀況調整營業時間。



17、桃園華泰名品城 7/24停業一天。



凱米颱風7/24影城營業時間調整(持續更新中)

1、秀泰影城

台北、新北、基隆、花蓮、台南7/14暫停營業，其餘縣市秀泰影城正常營業。



2、光點華山

7/24暫停營業



3、威秀影城

台北、新北、桃園、新竹市、花蓮上述區域影城7/24暫停營業，苗栗縣、台中市於18:00起暫停營業。台南市、高雄市威秀影城於20:00起暫停營業。



4、百老匯影城

公館店、竹北店上午正常營業，下午將視各地風雨狀況隨時評估進行調整。



5、國賓影城

台北、新北、桃園據點7/14暫停營業，台南、高雄、屏東今日營業至16:00。



6、In89

台北 、桃園站前、豐原、嘉義、高雄大立 今日早場起正常營業。下午將視風雨大小，調整晚上營業狀況。



7、微風影城 7/24暫停營業



8、美麗新影城

大直、宏匯、台茂、淡海影城 7/24暫停營業



9、美麗華影城 7/24暫停營業



10、新光影城(台北獅子林、台北天母、桃園青埔) 暫停營業、台南西門 11:00前場次取消，10:30開放售票、台中中港新光影城 正常營業。



11、誠品影城 7/24暫停營業



12、威尼斯影城

目前正常營業，後續將視風雨狀況調整營業時間。（暫不開放7/24 20:00之後場次購票）



13、台北真善美影城 正常營業