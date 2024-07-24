乳酪控多一個理由吃一波了 ！起士公爵攜手台灣高鐵與日本超人氣「卡娜赫拉的小動物」，共同推出「卡娜赫拉的小動物 原味乳酪蛋糕」，蛋糕上印有變身高鐵列車長及站務員的P助與粉紅兔兔。起士公爵希望透過這款蛋糕，帶給顧客最純粹的幸福滋味。





起士公爵表示，「卡娜赫拉的小動物 原味乳酪蛋糕」選用澳洲頂級TATURA乳酪，採用4D減法製作工藝，不添加奶油、鮮奶油、澱粉與水，保留最純淨的乳酪與蛋香。每一口蛋糕都能讓人感受到綿密又濃醇的口感。特別推薦將蛋糕放在冷凍庫，冰得透心涼後取出，在室溫放置10至20分鐘，即可享用如冰淇淋般的口感，還帶有些許碎冰的清涼滋味。這種製作方法讓人每次品嚐都能有不一樣的美食體驗。



蛋糕的設計也充滿了卡娜赫拉的小動物元素，從裡到外都極具吸引力。蛋糕上的高鐵列車長及站務員P助與粉紅兔兔圖案，讓人捨不得切下。此外，專屬設計的禮盒與提袋也充滿了各種可愛元素，讓人愛不釋手。起士公爵更特別加碼贈送卡娜赫拉的小動物限定款不鏽鋼蛋糕刀，這款蛋糕刀不僅實用，還具備收藏價值。這些貼心的設計，讓這款蛋糕不僅僅是一道美食，更成為了一種珍貴的收藏。



卡娜赫拉的小動物 原味乳酪蛋糕

起士公爵官網：https://bit.ly/3y2hHsY