假日玩高雄，5大特色親子公園也要朝聖！高雄各地有超多親子公園，每個都有自己的特色、多樣化的遊樂設施，這次窩客島就給你5個「高雄特色親子公園」，像是機器人主題公園、童話打卡公園，以及高雄最大免費玩水公園等，下次帶小孩來高雄看愛河、搭輕軌，不妨順路免費玩一輪。







機器人主題公園小孩會愛

「保安兒童貨櫃主題公園」將超可愛的機器人造型融入貨櫃風遊戲區，有平滑的石子溜滑梯、各種攀爬網，還有略帶刺激的3層樓高旋轉溜滑梯，另一邊還設有廣大的沙坑、特色鞦韆、旋轉盤等，總共有6大遊戲區保證小孩玩整天也不膩。



#保安兒童貨櫃主題公園

地址：高雄市鳳山區紅毛港路





▲圖片由@lgt362004授權提供。



親子公園也有工業風

原本是中石化工廠的「籬仔內公園」，經過重新改造後，也保留一些化石工廠的元素，遊樂設施有常見的溜滑梯、鋼管攀爬架，下方還設有小型隧道、塔臺基地、瞭望台、傳聲筒等，周圍也有利用地勢打造的溜滑梯、攀爬區，超特別親子公園先記下來。



#籬仔內公園

地址：高雄市前鎮區





▲圖片由@smilevivi_today授權提供。



帶小孩放電也能拍打卡照

蓮池潭兒童公園不僅有小孩必玩的彩虹遊樂區，還有各種藝術裝置免費拍到爽，像是三隻小豬們在蓋自己的房屋的模樣，還有大灰狼等藝術造景，讓你遛小孩不無聊，童話風打卡點一次收穫。



#蓮池潭兒童公園

地址：高雄市左營區





▲圖片由@v_trip_923授權提供。



高雄最大免費玩水公園

每年一定要玩的「星光水岸公園」，就位在高雄輕軌「高雄展覽館站」附近，今年戲水區將開到9月，園中高聳的吊臂、半圓形球體裝置都會噴水，到了晚上圓形球體孩會亮燈，現場還有固定的水槍絕對會讓小孩玩得超嗨，夏天消暑免費玩水玩起來。



#星光水岸公園

地址：高雄市前鎮區





▲圖片由@jujutung授權提供。



巨型鳥巢溜滑梯要拍

來到「凹子底森林公園」先拍超吸睛的巨型鳥蛋，3個鳥蛋造型間以攀爬設施連接，光是各種樣式的攀爬設施、溜滑梯，就能讓小孩玩的超盡興，周圍也有沙坑、林間擺盪區可以玩，假日遛小孩先收下。



#凹子底森林公園

地址：高雄市鼓山區神農路南屏路

電話：07-522-8633





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