為了民眾安全著想，凱米颱風導致全台連續2日颱風假，在今晚凌晨加速經過台灣後，於今早(7/25)北部地區明顯感受到風勢漸緩，雖然還有大量雨量，但大部分百貨和影城已紛紛公告，今天營業時間延後至中午過後開放，包括SOGO、誠品生活、台北101、三井OUTLET、Citylink、京站等都是下午兩點對外開放。而影城部分雙北地區的威秀、美麗新影城在中午12點就可以入場觀影。但大家外出還是要看當下風雨狀況，再決定出門與否。







7/25颱風假 百貨公司營業時間調整

SOGO百貨：調整至14：00後營業

環球購物中心Global Mall：8間分店調整至於13：30開始營業。

誠品生活：調整至14：00營業。

台北101購物中心、觀景台、高空餐廳 調整至14：00營業。

京站時尚廣場 台北、小碧潭 調整至14：00營業。

Citylink南港店、松山壹號店、松山貳號店、內湖店 調整至14：00營業。

三井OUTLET 林口、台中港、台南 調整至14：00營業。

LaLaport台中25日 調整至14：00營業。

高雄漢神百貨：25日營業異動

漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場25日上午不營業，中午12:00宣布下午營業時間。

新莊宏匯廣場：調整至於13：30開始營業。

南紡購物中心：調整至14：00後營業

微風百貨：調整至於13：30開始營業。

統一時代百貨：調整至於13：30開始營業。

新光三越：調整至14：00後營業

遠東百貨：

遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百花蓮，調整至12：00營業。

台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百成功暨公園店、高雄大遠百，調整至14：00營業。



7/25颱風假 電影院營業時間調整

誠品電影院：14:00開始營業

美麗華影城：下午13:50開始營業、下午13:30開始現場售票服務。

美麗新影城：大直、宏匯、淡海 13:00營業；台茂 12:00

威尼斯影城：正常營業



威秀影城：

(1)台北市、板橋、中和、苗栗縣威秀影城於12:00起開始營業。

(2)新店、林口威秀影城於14:00起開始營業。

(3)桃園市、新竹市、台中市威秀影城於13:00起開始營業。

(4)台南市、高雄市威秀影城於13:30起開始營業。

(5)花蓮縣威秀影城暫停營業。



國賓影城：25日營業時段尚未公告。



新光影城：25日營業異動

(1)台北獅子林新光影城25日暫停營業。

(2)台北天母新光影城、桃園青埔新光影城、台中中港新光影城、台南西門新光影城 14:00前場次暫時關閉，營業時間視風雨，於25日於12：00在粉專公告。



in89豪華影城：

(1)台北西門、台中豐原、嘉義、高雄大立 14:30起開始營業。

(2)桃園站前 13:30開始營業，澎湖 正常營業、高雄 暫停營業



秀泰影城：25日營業異動

(1)基隆秀泰、欣欣秀泰、今日秀泰、東南亞秀泰、板橋秀泰、樹林秀泰、土城秀泰，上述地區影城將於12:30開始營業。

(2)文心秀泰、站前秀泰、麗寶秀泰、嘉義秀泰、北港秀泰、台南仁德秀泰、岡山秀泰、花蓮秀泰、台東秀泰將於14:00開始營業。

(3)岡山秀泰及夢時代秀泰停業一天。





