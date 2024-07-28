隨著夏日的來臨，SUNFRIEND MOUTH 推出了與蠟筆小新合作的季節限定甜點——蜜桃夾心方度乳酪蛋糕。這款蛋糕以鮮嫩的水蜜桃汁和精選的雙重乳酪為主要材料，製作出綿密而濃郁的口感。蛋糕的外觀以蜜桃色為主調，飾有小新、小葵和小白的可愛圖案，為夏日增添了一份甜蜜的氛圍。這款特製的乳酪蛋糕現已在全台7-ELEVEN獨家販售，快來品嚐夏日戀愛的滋味。
「方度」一詞源自於法文的「Fondue」，指的是一種熔化的起司或巧克力等熱熔料理。而這款蜜桃夾心方度乳酪蛋糕在外觀上雖然樸實無華，但切開後即可見到內含綿密乳酪和鮮甜水蜜桃醬的豐富層次。這種濃厚的乳酪與清新的水蜜桃醬的完美結合，為夏季帶來一份清新而愉悅的味覺享受。這款蛋糕適合所有年齡層，在全台7-ELEVEN等你來品嘗。
這款蠟筆小新主題的蜜桃夾心方度乳酪蛋糕，是由SUNFRIEND MOUTH為夏日特別推出的限定甜品。主廚選用來自澳洲和義大利的高級馬斯卡邦乳酪，並加入新鮮的水蜜桃果汁，使整個蛋糕的口感更加豐富和滑順。每一口都能感受到水蜜桃的甜美與乳酪的濃郁，帶來難以抗拒的美味。現在就到最近的7-ELEVEN來一探究竟，享受這個夏天最甜蜜的戀愛滋味
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蠟筆小新 蜜桃夾心方度乳酪蛋糕
販售通路：全台 7-ELEVEN 門市
建議售價：59元/件