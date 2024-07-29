日本超人氣的睡衣品牌「gelato pique」再度攜手風靡全球的寶可夢，推出「Pokémon Sleep」系列商品，皮卡丘、伊布、呆呆獸、百變怪等寶可夢角色化身為43件居家服飾&相關周邊商品！系列商品於2024年7月26日在日本各地的gelato pique門市、gelato pique官方線上商店、gelato pique homme官方線上商店等通路開始販售。鐵粉們直接全包了！

gelato pique X 寶可夢！第二彈「Pokémon Sleep」系列商品登場

以「適合成人的甜點」為品牌理念的gelato pique 注重原創性的配色及設計，同時也講究布料的觸感及功能性，為消費者帶來高品質的居家服飾。這次的聯名款商品，讓人不管是打盹、小睡、熟睡...都能沉浸在柔軟舒適的觸感中，還能與可愛的寶可夢一同入眠，為居家時光帶來幸福與療癒！





第二彈聯名款商品推出了呆呆獸、百變怪及伊布系列！連帽上衣和短褲上都繡有睡覺中的寶可夢和品牌標誌。為了讓全家人或親朋好友可以一起穿搭，這個系列還特別準備了男裝、兒童和嬰兒尺寸。







呆呆獸系列

立體的螺旋紋圓耳朵和大尾巴設計，讓人搖身一變成為呆呆獸！連背面都可愛到不行。



百變怪系列：

只要戴上帽子，就能隨時和百變怪在一起！連帽上衣和短褲套裝的設計巧妙呈現百變怪的手部位置，側面看還有立體造型，別具巧思。



伊布系列：

立體的長耳朵和大尾巴設計，讓人變身可愛伊布！這套不論正面還是背面都超級可愛。頸部周圍特別加厚，完美呈現伊布的特色。







此外，gelato pique也以繽紛色彩搭配寶可夢可愛的睡臉，推出一系列T恤與短褲組合，共有6種圖案可選擇，分別為皮卡丘、小火龍、呆呆獸、伊布、卡比獸、波克比，讓人在挑選時就充滿樂趣。短褲兩側和左後方都設有口袋設計，相當便利。這系列也同樣準備了各個年齡層、男女尺寸，男女老幼都合適。





除了睡衣套組外，還推出了一系列雜貨，可與第二彈聯名款商品搭配成一套的絨毛款的髮帶、室內拖鞋，還有印滿沉沉睡去的寶可夢圖案收納包、手帕等，超療癒的聯名商品一定要收！



GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep