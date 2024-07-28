全球矚目的四年一度運動賽事即將在法國巴黎隆重登場。這次賽事突破傳統，不僅將開幕典禮移至體育場館外，更為了環保減碳而減少場館興建，許多著名的百年建築將華麗轉身成為比賽場地，創造極高討論度。隨著賽事臨近和暑假出遊高峰，巴黎的旅遊需求也逐漸升溫，根據Klook內部數據，暑期巴黎旅遊商品的預訂量較去年同期增長68%，巴黎塞納河遊船行程更成為Klook 2024上半年海外熱銷體驗Top 10商品之一。





這次運動賽事的開幕典禮將在塞納河上舉行，打破以往在體育場館內的傳統。想跟隨選手來趟遊河的旅客，可以參加Klook塞納河遊船，不僅能透過大面積玻璃船頂欣賞沿岸風光，飽覽艾菲爾鐵塔、榮軍院、協和廣場等地標，還能享用精緻的法式餐點與飲品，以奢華的視覺及味覺饗宴開啟旅程。這樣的安排不僅創新，也吸引了大量國內外旅客前來觀賞。





艾菲爾鐵塔一直是巴黎的標誌性建築，這次更是柔道與摔角比賽的場地之一。臨時搭建的「艾菲爾鐵塔體育館」將舉辦沙灘排球比賽。旅客可以透過Klook訂購艾菲爾鐵塔門票，親臨這座地標，俯瞰放射狀市景的同時，或許還有機會觀看到精采的賽事。此外，由太陽王路易十四興建並被聯合國列為世界遺產的凡爾賽宮，其花園將轉身成為馬術賽場。雖然部分區域因賽事禁止進入，旅客依然能持Klook的凡爾賽宮門票，參觀雄偉的宮殿、欣賞鏡廳及雕刻作品，感受歷史與藝術結合的震撼。





以金色拱頂閃爍於巴黎天際線的榮軍院也是此次賽事的場地之一，分為巴黎軍事博物館、榮軍院飯店、榮軍院廣場三大區域。旅客可上Klook預訂巴黎軍事博物館門票參訪，或預訂榮軍院Aura Invalides演出門票，在榮軍院飯店欣賞燦爛奪目的燈光秀。

此外，最後一天的馬拉松賽事也特別規劃了穿越多個標誌性建築的路線，包含羅浮宮、巴黎證券交易所、羅丹博物館等。旅客可以透過Klook預訂門票，前往收藏達文西名畫蒙娜麗莎的羅浮宮、安藤忠雄操刀翻新的巴黎證券交易所、展出著名雕塑作品沉思者的羅丹博物館等景點。





隨著賽事臨近和暑假出遊高峰，巴黎的旅遊需求逐漸升溫。根據Klook內部數據，暑期巴黎旅遊商品的預訂量較去年同期增長68%，巴黎塞納河遊船行程更成為Klook 2024上半年海外熱銷體驗Top 10商品之一。Klook也特此盤點5大巴黎話題朝聖地，包含化身馬術比賽地的凡爾賽宮花園、射箭賽場的榮軍院廣場、納入馬拉松路線的羅浮宮等，讓計畫前往法國的旅客，不僅能觀賞世界級賽事，還能一同參觀此生必訪的著名景點，盡情感受不一樣的巴黎之旅。







Klook推薦5大巴黎話題朝聖地

1、化身馬術比賽地的凡爾賽宮花園

2、射箭賽場的榮軍院廣場

3、納入馬拉松路線的羅浮宮等

4、艾菲爾鐵塔前打排球、比柔道

5、拿破崙安息地榮軍院，上演精彩的射箭、田徑之爭

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