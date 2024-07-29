農曆七月中元節來臨，全家準備好一系列的福箱供消費者選購，以迎接這個傳統節日的需求。從即日起至8月20日，全家特別推出了三麗鷗聯名福箱和家用宮廟福箱，滿足不同顧客的需求。超萌三麗鷗福箱還特別設計了素食者專用的版本，讓素食者也能方便地參與中元普渡。此外，還可享有加購三麗鷗購物袋的優惠，並有機會抽中價值百萬的黃金獎品，同時指定品牌零食、餅乾三件77折的促銷活動也相當吸引人。
中元節期間，「全家」推出三麗鷗聯名福箱包括中元歡樂零食箱、中元家戶需求箱，以及首次推出的中元素食平安箱，每款售價均為399元。這些福箱不僅豐富多元，內含的商品總值超過500元，每款福箱還附有專屬的三麗鷗明星毛巾。同時，推出「中元福箱抽獎趣」活動，價值百萬黃金有機會抱回家。此外，8月20日前購買任一款三麗鷗聯名福箱，還可以以49元的價格加購一個實用又可愛的三麗鷗編織購物袋。
對於需要進行家戶祭祀採購的消費者，「全家」同樣提供了兩款家用宮廟福箱：全家普渡如意盒和全家祈福大發箱，售價分別為699元和799元。包含了12至14項必需品，如飲料、餅乾、罐頭等，非常適合社區團拜或宮廟普渡使用。此外，全家也提供了多款大包裝零食的優惠，並在8月20日前購買指定品牌零食、餅乾任選三件享受77折優惠。
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全家便利商店三麗鷗聯名福箱
1、中元歡樂零食箱
售價：399元
內容物：含糖果、太空包、餅乾、泡麵、飲料等，總價值520-540元；隨箱附贈三麗鷗毛巾乙條。
2、中元家戶需求箱
售價：399元
內容物：含米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料等，總價值520-550元；隨箱附贈三麗鷗毛巾乙條。
3、中元素食平安箱（兩款零食為五辛素）
售價：399元
內容物：含太空包、罐頭、泡麵、飲料等，總價值515-530元；隨箱附贈三麗鷗毛巾乙條、Let’s Café 單品香卡片乙張。
全家世界級普渡「三麗鷗編織購物袋」加價購
活動時間：即日起至8/20
活動內容：凡購買399元三麗鷗聯名福箱任一款，即可以49元加購三麗鷗編織購物袋（共兩款、可挑款）。
全家APP 「世界級普渡中元福箱」抽獎趣
活動期間：即日起至113/08/20
活動辦法：
(1)活動期間，「全家」會員凡購買399元三麗鷗聯名福箱任一款，即可獲得「世界級普渡中元福箱」抽獎券乙張。
(2)需於「全家」APP「抽獎趣」專區投注參與抽獎。
獎項：
(1)賓士金條五兩，市價500,000元，共1名
(2)賓士金條一兩，市價100,000元，共5名
備註：全家便利商店保留最終修改、變更、活動解釋以及終止本活動之權利。
全家 家用宮廟福箱商品介紹
全家普渡如意盒
售價：699元
內容物：共有12項家戶型商品，總價值超過800元，含袋麵、油、醬油、罐頭、養生飲、餅乾。
全家祈福平安大發箱
售價：799元
內容物：共有14項家庭號商品，總價值超過1,000元，包含袋麵、米、油、岩鹽、醬油、糖、罐頭、飲料、餅乾。