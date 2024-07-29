今年父親節，王品集團搶攻父親節商機「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田PUTIEN」、「丰禾台味風格料理」、「朝粥幫砂鍋粥與中華料理」、「王品牛排」以及「西堤牛排」聯手推出豪華美食活動，並且還有有機會獲得品牌贈菜券、500元現金券、升級主餐、加碼送龍蝦等豐厚獎品，就是要陪爸爸們一起享受父親節快樂。





其中「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」四大中餐品牌還特別設計了寵爸澎派豪禮活動，從8/5至8/31期間，不限消費金額，只要到店內用餐即可參加單手抽彩球遊戲。這個遊戲不僅保證每位參加者都有獎品，最高獎項更是當日全單免費，絕對能讓爸爸感受到滿滿的心意與驚喜。此外，8/1至8/31期間，凡在四大中餐品牌內用滿1,500元，並使用王品瘋美食App結帳，即可現領海陸大禮包，內容豐富且價值超過3,000元，讓每一位爸爸都能享受到最頂級的美食款待。





同時「王品牛排」同樣在父親節期間推出了特別活動，最受期待的龍蝦尋人任務再度回歸。即日起至9/1，只要身分證字號中任一數字與爸爸相同，帶爸爸到全台「王品牛排」消費兩客套餐，出示證件即可以獲得價值1,375元的法式焗烤龍蝦一隻。這隻龍蝦肉質肥美，搭配焗烤起士的濃郁奶香，絕對是一次味覺的極致享受，讓爸爸在這個特別的節日裡感受到滿滿的幸福與感謝之情。





而從小吃到大的「西堤牛排」也為全台的爸爸們準備了特別的節日驚喜。從7/25至8/31期間，爸爸們只要到店內用一客經典套餐，並手比愛心拍照，就可以免費享用一份BBQ雞腿串，升級為雙主餐的豪華享受。將用餐照片上傳至「西堤牛排」的Facebook活動貼文留言處，還有機會再抽中西堤套餐禮券，讓這個父親節更加難忘。





當然在這個炎熱的夏天，「hot7鐵板燒」也推出了全新南洋風味的菜品，為父親節大餐增添一抹清爽的酸辣香甜風味。從7/16至8/31期間，只要到店消費兩客套餐，並與爸爸合照、在社群平台打卡標記「#hot7泰蝦趴」，即可免費享用一份綠咖哩鮮蝦。這道菜品以新鮮彈牙的大蝦搭配濃郁的綠咖哩醬，讓人食指大動，絕對是夏日的最佳選擇。





如果不想出門，新加坡米其林一星餐廳「莆田」則推出了父親節外帶套餐，從即日起至8/10期間開放訂購。這款套餐包含「極上盛饌海陸盆菜」、「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等多達10道經典菜品，足夠4至6人享用。這次的外帶套餐還特別附贈價值1,000元的現金券，可以在全台「莆田」餐廳使用，讓消費者在家中也能享受一桌豐盛的美食。更有早鳥好康，每家店前30組預購父親節外帶套餐的顧客，還能獲贈限量雞精禮盒，讓爸爸感受到滿滿的心意與溫暖。



王品集團四大中餐品牌2024父親節限定優惠

活動品牌：享鴨烤鴨與中華料理、莆田PUTIEN、丰禾台味風格料理、朝粥幫砂鍋粥與中華料理

活動期間：8月5日至8月18日

活動內容：

消費者到任一品牌用餐，即可參加抽彩球遊戲

獎品包括品牌贈菜券、500元現金券等

最大獎為當日全單免費券

額外優惠：

8月1日至8月31日期間，消費滿額並使用王品瘋美食App結帳，可獲得總價值超過3,000元的海陸大禮包

海陸大禮包內容包括琥珀脆皮雞、片皮烤鴨半隻、丰禾起家雞、干貝鮮蝦粥等招牌功夫菜



王品牛排2024父親節龍蝦尋人任務

活動期間：即日起至9月1日

活動內容：

身分證字號中任一數字與爸爸相同，帶爸爸到全台王品牛排消費兩客套餐，出示證件即可免費獲得價值1,375元的法式焗烤龍蝦一隻



西堤牛排2024父親節活動

活動期間：7月25日至8月31日

活動內容：

爸爸到店內用一客經典套餐，手比愛心拍照，即可免費享用一份BBQ雞腿串；將用餐照片上傳至西堤牛排的Facebook活動貼文留言處，還有機會抽中西堤套餐禮券。



hot7鐵板燒2024父親節活動

活動期間：7月16日至8月31日

活動內容：到店消費兩客套餐，並與爸爸合照，在社群平台打卡標記「#hot7泰蝦趴」，即可免費享用一份綠咖哩鮮蝦



莆田父親節外帶套餐

活動期間：即日起至8月10日（取餐時間為8月1日至8月11日）

活動內容：

提供多達10道經典菜品的父親節外帶套餐，包含「極上盛饌海陸盆菜」、「琥珀脆皮雞」、「酥炒芋心」、「金絲麥片蝦」等。外帶套餐售價3,588元，還附贈價值1,000元現金券

早鳥優惠：每家店前30組預購父親節外帶套餐的顧客，獲贈限量雞精禮盒