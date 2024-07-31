最消暑的夏日嘉年華了！這次在日本大阪的阿倍野HARUKAS近鐵百貨舉辦「冰淇淋萬博會」，從2024年8月1日到8月12日，整整12天都是冰淇淋的天下！炎炎夏日就是要來上一支冰冰涼涼的美味冰淇淋。

迎來第6年！超豪華冰淇淋萬博會大阪登場

累計已經有400萬人朝聖過冰淇淋萬博會，這次從日本全國精挑細選了30個品牌、120多種口味的冰淇淋，其中網羅了許多只在販售的當地才能吃得到的稀有口味，以及本次活動專屬的限定款，錯過這次真的會後悔一輩子啊！現場還有販售保冷袋，且附帶乾冰，讓消費者可以買回家慢慢享受。







生焦糖布蕾霜淇淋（生ブリュレソフト）1,000日幣

神奈川縣川崎市「武藏小杉」的超人氣年輪蛋糕&咖啡專賣店「MYSTAR BASE」首次來到大阪！這次將店家的超人氣焦糖布蕾變成冰淇淋了，在冰淇淋萬博會搶先販售，嚴選北海道濃縮牛奶製成，濃郁又不甜膩，神還原焦糖的苦味及口感。







烤地瓜蒙布朗（焼き芋モンブラン）1,400日幣

首次登場於大阪冰淇淋博覽會！ 由烤地瓜專賣店「oimo＆coco.」，嚴選高品質的地瓜製成烤地瓜蒙布朗，口感綿密，不過甜膩，再配上香草冰淇淋一起享用，根本是絕配組合！







牛奶霜淇淋焦糖奶凍（ミルクソフトカタラーナ）830日幣

在北海道十勝霜淇淋激戰區中脫穎而出的「カントリーホーム風景」也來了！這次使用自家牧場牛奶製作的 焦糖奶凍，再搭配自製霜淇淋，打造風味濃郁的牛奶霜淇淋焦糖奶凍！，為了保持牛奶原本的美味，不使用鮮奶油、奶油等配料製作，就是要讓你嚐到最純粹的牛奶味，根本是牛奶控的終極選擇啊！







紫薯花生醬刨冰（紅芋ジーマミー）1,200日幣

曾在關西電視節目「よ〜いドン！」中登場的「珈琲と甘味 Okame」招牌甜點首度進軍冰淇淋萬博會！將自製紫薯醬及花生奶油結合與牛奶基底的刨冰相得益彰！上面的酥脆的沖繩小餅乾，口感層次豐富到爆炸！此外，Okame的人氣系列的檸檬起司口味限定刨冰，也不容錯過！濃厚的奶油乳酪與檸檬的酸味達到完美平衡，絕對是今年夏天必吃的！







東京水蜜桃聖代（東京メルバ）1,200日幣

水果王國山梨縣的桃子園「ピーチ専科ヤマシタ」經營的咖啡廳「桃農家カフェ ラペスカ」推出了超豪華的東京水蜜桃聖代！可同時品嘗到義式冰淇淋及超香甜的水蜜桃，是今夏最奢華的風味。



雙球茶味冰淇淋（ティージェラート ダブル）1,300日幣起

抹茶控們注意啦！MARUZEN Tea Roastery簡直是茶系列冰淇淋的天堂！嚴選不同烘焙溫度的茶葉，從0度到160度，製成各種風味的冰淇淋，意圖挑戰消費者的味蕾！每一款都茶香四溢，餘韻綿長，讓人愛不釋手！







冰淇淋萬博會（アイスクリーム万博「あいぱく® OSAKA」in あべのハルカス近鉄本店）

舉辦日期：2024年8月1日～8月12日

時間：10：00～20：00※5日（月）は19時まで、最終日（12日）は17時閉場

地點：あべのハルカス近鉄本店 ウィング館9階催会場

地址：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１−４３

入場費：免費