各位朋友們有福啦！聽說東京晴空塔Solamachi 要開一間超有創意的全新咖啡廳囉！沒錯，就是由神龕專門店「靜岡木工」跨界經營的「願（ねがわくば）」。這可不是一般的咖啡廳哦，而是以「許願」為主題，讓人心靈沉澱的特色空間！

御饌聖代

店內不僅能品嚐到各種吉祥美味的甜點，還能置身於森林般的清幽環境。想像一下，一邊大口享用美食，一邊沉浸在日本傳統文化中，是不是感覺整個身心都被淨化了呢？說不定還能藉此機會好好思考自己的人生願望哦！來到願，絕對不能錯過的就是招牌甜點「御饌聖代」。店家特地選用節慶祭祀時的供品食材，像是米和鹽等，製作出三種口味的聖代。而且最後還有「願望之鹽」為你淨化加持，讓你在享用美食的同時，也能許下心願。相信吃完這樣一份聖代，你一定會覺得心情無比清爽！







願望籤

附贈的「願望籤」也超有意思的。上面寫滿了充滿正能量的祝福小語，讀完之後感覺自己彷彿得到了守護神的加持！價格的部分也別出心裁，888日圓的定價取自日文中「擁有如意」的諧音，象徵生意興隆。如果你付1000日圓，找零剛好是112日圓，在日文中的諧音正好是「好運」哦！除了招牌聖代，店內還有「結緣御鹽冰淇淋」、「出雲和紅茶」等特色飲品，以及「一粒萬倍套餐」等組合優惠。保證讓你吃好喝好，還能沾染一些好運氣！結緣御鹽冰淇淋價格是550日圓、出雲和紅茶（全3種）價格是400日圓、一粒萬倍套餐價格是1,200日圓，以上價格全含稅。







願望之石

逛累了想要休息？那一定要去體驗願的鎮店之寶「願望之石」！你需要先默念自己的願望，再將石頭拿起來感受重量。比想像中輕，代表願望很有機會成真；若是比預期重，可能就得多加油囉！石頭本身是心型設計，店內也藏了不少小愛心石，快去尋寶吧！說到許願，當然也少不了神龕囉！願特別研發了4款適合現代家庭的「神龕」，不僅造型時尚，還超級迷你，完全不佔空間。不管是對神龕文化陌生的年輕人，還是住在小坪數房子的上班族，都能輕鬆入手。店裡還有各種日本風情的原創伴手禮，讓你買到剁手手！





願（ねがわくば）

地址：東京都墨田區押上1-1-2 東京晴空塔城Solamachi 東區4樓

開幕日期：2024年8月1日

營業時間：10：00～21：00

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