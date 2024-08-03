各位鐵道控的朋友請注意！書店界的鐵道聖地「書泉」又有動作啦！他們這次居然要和東京Metro合作推出一系列原創商品，光是想像就讓人興奮到不行！而且第一彈就是慶祝東京Metro成立20週年的紀念商品，已經在7月13日（星期六）正式開賣。快來看看自己喜歡的地鐵路線有哪些獨家商品吧！





說到「書泉」，相信喜歡鐵道的朋友一定不陌生。這家位於神保町和秋葉原的書店，簡直就是鐵道迷的天堂！他們不只賣各種鐵道相關的書籍雜誌，還常常和各大鐵道公司聯名推出限定商品。而2024年，東武東上線110週年的商品才剛推出完，現在輪到東京Metro登場啦！沒錯，就是那個在東京地底下穿梭的地鐵系統。你能想像嗎？從1927年第一條地鐵通車，到2004年從公營轉為民營，東京Metro已經陪伴東京人走過了將近一個世紀。對許多人來說，搭地鐵通勤、上學、出遊，都是再平常不過的事。但對鐵道迷而言，東京Metro的每一條路線都有著獨特的魅力和情懷。為了向東京Metro致敬，「書泉」特別以歷史和象徵色為設計概念，推出了一系列東京Metro 20週年紀念商品。保證每一件都是鐵道控的夢幻逸品！





壓克力拼圖鑰匙圈







壓克力座鐘







透明資料夾







抱枕







壓克力磁鐵

■商品資訊

印有20週年紀念Logo的壓克力磁鐵，擺在冰箱上絕對超有存在感。如果你是文具控，那壓克力鑰匙圈和筆袋肯定也會讓你愛不釋手。而我個人最推薦的，絕對是那個東京Metro 20週年紀念抱枕！軟綿綿的觸感，讓你抱著就能想像自己躺在電車座位上的感覺，超療癒der～更厲害的是，這些商品每一款都有9種不同Logo可以選。沒錯，就是對應東京Metro的9條路線啦！不管你是銀座線的朝聖者，還是半藏門線的死忠粉，都能找到屬於自己的專屬商品。重點是每樣都是限量發售，想收集齊全9條路線的夥伴，可要手刀搶購啊！當然，如果你買不到也別傷心。因為「書泉」居然還預告了後續的東京Metro聯名商品企劃！東京Metro的週年紀念商品這麼有梗，是不是也該趁機去搭個紀念列車，好好感受一下東京地下鐵的魅力呢？

東京Metro 20週年紀念壓克力磁鐵：660日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念馬克杯：1,650日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念壓克力座鐘：3,300日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念壓克力拼圖鑰匙圈：各440日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念化妝包：1,100日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念托特包：1,980日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念壓克力鍊條鑰匙圈：880日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念透明資料夾：440日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念抱枕：3,300日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念壓克力鑰匙圈：各770日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念筆袋：1,650日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念鐵罐磁鐵：各495日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念手帕：1,320日圓（含稅）

東京Metro 20週年紀念斜背包：4,400日圓（含稅）

販售通路：

書泉Book Tower 5樓（秋葉原）

書泉Grande（神保町）

書泉官方網站

書泉線上商店