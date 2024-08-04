大家猜猜看，東京最新的新銳設計酒店要在哪裡開幕呢？沒錯，就是東京車站旁的八重洲！這家名為「Nest Hotel Tokyo Yaesu」的飯店，預計在2024年7月15日華麗登場，同時也是Nest Hotel集團在日本的第19間飯店哦。





說到八重洲，可不是普通的商業區而已。這裡可是日本觀光和商務的集中地，時尚與古典交織的魔幻空間。想像一下，當你漫步在東京車站那氣派的丸之內站舍和皇居東御苑，彷彿穿越時空來到百年前的東京。但轉個彎，又看到了雲霄飛車一樣的摩天大樓和時尚購物中心。在八重洲，每個角落都是驚喜，每個瞬間都在上演「新舊交融」的動人故事。Nest Hotel Tokyo Yaesu，就是要用設計感十足的空間，為旅人寫下專屬的東京回憶。地理位置超優，從酒店走到東京車站只要幾分鐘，飯店裡的裝潢和客房也都走時尚簡約風，完全就是文青們的最愛。



客房

Nest Hotel東京八重洲共有99間客房，全都是精心設計過的舒適小窩。不論是時尚的雙人房、溫馨的雙床房，還是寬敞的豪華房和無障礙友善房，每一間都有著智慧的空間配置。

更棒的是，酒店的交通便利度根本就是滿分！從酒店走路5分鐘就到東京Metro的「日本橋站」，4分鐘就能抵達JR京葉線的「八丁堀站」。出門隨便走走，銀座的閃亮都會和築地市場的新鮮美味就在眼前。不論是來東京工作還是旅行，Nest Hotel Tokyo Yaesu絕對是你的不二之選。







Nest Hotel 東京八重洲

地址：東京都中央區日本橋兜町18-3

交通方式：東京Metro日本橋站徒步5分鐘、JR京葉線八丁堀站徒步4分鐘

客房總數： 99

樓層數：共11層