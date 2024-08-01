風靡全球的Hello Kitty要過50歲生日啦！這次攜手專為女性打造的潮流品牌atmos pink，共同推出一系列紀念新裝，3款上衣及1款手機吊飾，於8月3日在atmos pink、網路商店販售。

atmos pink × HELLO KITTY聯手打造一系列時尚服飾

1974年誕生的HELLO KITTY，迄今已陪伴許多人度過半個世紀，迎來誕生50週年！本次與專為女性打造的潮流品牌atmos pink合作，推出4款聯名新品，每一款都讓人好想直接包色了！





第一款是超級帥氣的「Foam Print T-shirt」，上面有立體發泡的HELLO KITTY輪廓，而且是oversize的設計，不管男生女生穿都超有型！







第二款「Ringer T-shirt」，顏色超級繽紛，胸前還有atmos pink的愛心logo和HELLO KITTY的臉，絕對是今年夏天最潮的單品啦！





最後一款服飾是女生們一定要注意的「Ringer Camisole」啦！前後都有HELLO KITTY的臉，一件就能讓你成為全場焦點，根本就是為了IG打卡而生的啊！





除了服飾外，超級可愛的手機吊飾也不容錯過！有HELLO KITTY、大耳狗和酷洛米三種可以選，絕對要每一個都收藏啦！



這些超級可愛又時尚的聯名新品，即日起在atmos/atmos pink網路商店抽選販售，8月3日開始在atmos pink實體店面及網路商店正式發售！