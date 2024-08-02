玥老師在 Walker 占星提醒大家，射手座判斷謠言冷靜處理，金牛座家人衝突用愛溝通，巨蟹座注意別打翻醋罈子！





牡羊座：小心說話，避免樹敵

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週需要的守住自己的嘴巴，有義氣的你看到朋友受到委屈，自然會想幫忙出頭。但在無法了解真實情況之下，當個傾聽者，不多做評論，以減少自己樹立的人的機會。把時間用在工作上，對你才有真正的幫助。







金牛座：家庭煩惱，用愛溝通

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週你會需要為了家庭煩惱，看不慣家人的一些行為，讓你忍不住想去改變對方，急切時說的話，很容易造成彼此不開心，記得用理解的方式溝通。財運不足，工作上還不能鬆懈，請認真完成任務唷！







雙子座：緩衝時間，以免遲到

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週多注意睡眠不足的問題，長期累積下來很容易影響工作表現，甚至是健康狀況，提前準備讓自己有緩衝的空間，以免不小心睡過頭，來不及上班，變成主管的眼中釘。財運一般，感情緣分不錯，身邊會有新的桃花出現。







巨蟹座：容易吃醋，引發爭執

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週感情運勢亮紅燈，內心常常沒有安全感的你，總是會瞎擔心伴侶，一點風吹草動就讓你起疑心，打翻醋罈子，給對方一些交友的空間，別因為爭執消耗彼此的感情。工作方面，需要多跟同事請教，預防自己有疏失，卻沒發現唷！







獅子座：專業工作，獲得成就

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢進步許多，再忙碌也要安排時間留給自己，整理思緒之後，才能有更專業的表現，先規劃再實際執行，等目標完成會讓你增加許多成就感。感情方面也有好的發展，就從身邊的單身朋友聯絡感情開始吧！







處女座：善待自己，知足常樂

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢平平，整體表現還算及格，進入穩定的狀態，雖然沒有特別的發展，但是有時間犒賞自己，放慢生活步調，安排喜歡的活動，享受放鬆的時光。感情緣分不錯，能認識志同道合的朋友，一起分享心情。







天秤座：魅力吸睛，異性救援

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週桃花運旺，只要適時展現溫柔體貼的一面，讓你在生活跟工作中無往不利。連在職場上遇到卡關也不用擔心，自然有人來救援，維持好關係是你的保命符。財運中上，多跟專業人士討論研究，增加獲利的機會。







天蠍座：小災小難，無傷大雅

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢上上下下，在工作跟生活都會碰到不少煩人的瑣事，表面淡定的你，內心早就大爆炸，還好都不是大問題，只要耐心處理就可以一一解決。財運不佳，別浪費時間做夢，先專心完成手上的事情才能好好放鬆。







射手座：不信傳言，冷靜處理

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢不佳，各方面都需要謹言慎行，尤其是工作上，別太相信傳言，多方求證才不會被錯誤資訊影響，誤導你的判斷跟作法。財運一般，適合低風險的投資產品。跟伴侶相處不用太好勝，退一步反而讓彼此感情更甜蜜。







摩羯座：福星高照，把握機會

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週好運連連，職場上想要有突破性的表現，就需要主動出擊爭取更好的發展，可以嘗試轉換職務或是洽談跨領域的合作，加入新的元素有助於提升你的競爭力。財運不錯，努力工作帶動加薪升遷的機會。







水瓶座：幫助他人，量力而為

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢普通，小心受人牽連，原本的好心助人卻變成惹上麻煩，想要幫助他人之前，請先評估自身的能力，量力而為就好。工作方面，請先做完負責的事情，別太雞婆。財運欠佳，不隨便借貸，以免追不回來唷！







雙魚座：貴人相助，工作順心

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週外緣運勢佳，提醒自己保持微笑，增加與人的互動，讓你除了感情方面有豔遇的機會，在工作上也能贏得讚賞，這段時間請全力開啟你的放電模式吧！財運略有不足，要注意衝動消費的問題喔！





天有不測風雲，人有旦夕禍福，珍惜每個當下，努力生活，讓自己開心就能減少遺憾。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。