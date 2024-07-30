蜷尾家冰淇淋變成手搖杯！台南超人氣冰店「蜷尾家」，這次特別與療癒系手搖杯「發發」聯名，推出限定口味的山茶花冰淇淋，並且以此為基底，再推兩款限定飲品，打造全新「蜷尾家冰淇淋手搖杯」，同時滿足飲料控、冰品控，讓人在台北就能吃到全新蜷尾家義式冰淇淋。



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這次發發與蜷尾家聯名，以手搖杯的茶韻為發想，在8/1起推出全新「山茶花烏龍冰淇淋」，打造花香、茶香風味的義式冰淇淋，同時推出飲品「山茶花烏龍優格」、「山茶花烏龍冰茶」，分別以此款冰淇淋加入發發招牌優格、萱香清烏龍茶，搭配滑溜茶凍，打造最消暑冰淇淋飲品。







同時，在蜷尾家也以發發的「莓果派對優格」作為靈感，推出一款限定新品「優格覆盆玫鑽石冰杯」只在蜷尾家甘味処限定冰品。只要購買冰杯，還會加碼送「發發優惠券」乙張。針對這次發發X蜷尾家聯名，同步推出超潮周邊配件，溫保冷皆適用、耐裝大容量的「奇異鳥保冷袋」，以及粉絲們都在收藏的「奇異鳥金屬徽章別針」冰淇淋限定款。在8/1起只要買買任兩項聯名商品，並完成指定社群任務，就送「奇異鳥日式和扇」。





發發X蜷尾家 聯名限定新品

開賣時間：2024年8月1日(四) 期間限定，售完為止

品項及價格：

山茶花烏龍優格(M) 售價128元

山茶花烏龍冰茶(M) 售價99元

山茶花烏龍冰淇淋 售價128元

奇異鳥保冷袋：398元，或消費滿188元，即可以288元加購乙個

奇異鳥金屬徽章別針：99元



詳細活動規範及供應情形，依 發發、蜷尾家 官方公告為準。