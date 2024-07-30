小米正式發佈全新Xiaomi MIX折疊螢幕家族成員，更首度推出小折疊型態的Xiaomi MIX Flip，引發全球米粉與科技愛好者的期待與討論，無論是攝影規格或性能續航，全面對標直板旗艦，更搭載 4.01吋超大全等深微曲外螢幕，完美結合硬體實用性與設計時尚感，展開時是一部有著頂級規格的旗艦手機，合上時則變身為精緻小巧、口袋帶著走的時尚單品，讓小折疊徹底擺脫「美麗小廢物」的刻板印象。同場也推出深受用戶喜愛的健康助手Xiaomi手環 9、旗艦耳機Xiaomi Buds 5、以及首度在台推出的Xiaomi開放式耳機，多款智慧穿戴同步亮相，更有頂級電競螢幕Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i，打造更科技、更完善的小米生態圈！



Xiaomi MIX Flip｜闔上是時尚單品，日常操作外螢幕優雅完成

在精緻小巧的機身上搭載 4.01 吋多功能外螢幕，不只擁有大螢幕視覺體驗，更特別針對外螢幕進行操作設計，即使不展開，也能成為一部高度可用的「小手機」。同時透過創新螢幕智慧懸窗設計，以約16:9的比例完美支援多款日常程式，適配多種生活場景，在辦公室內，可以透過外螢幕直接查看通知、回覆訊息、檢查日程安排；在外出通勤時，也能快速瀏覽新聞、觀看影片，節省電量。鎖定畫面則提供三種全新風格類型，其中包含首創萌寵風格，不只有多款動物能夠自由選擇，更能透過點擊與萌寵進行互動，萌寵可愛表情與反應讓用戶一整天都有好心情！

Xiaomi MIX Flip｜展開是真旗艦，小折疊性能體驗全方位躍升

Xiaomi MIX Flip 搭載 Snapdragon® 8 Gen 3 行動平台，是業界少數搭載當代旗艦平台的小折疊手機之一，為了確保能夠全面發揮晶片性能，小米重新設計了一立體散熱系統，包括 3500mm² 超大面積的雙層均熱板，能夠快速導出 SoC 位置產生的熱量，並將熱量均勻地傳導至機身各處，避免熱量淤積；此外更採用了與 Xiaomi SU7 相同的氣凝膠隔熱材料，有效阻隔熱傳導至螢幕側，顯著改善了使用者在觸控螢幕時的熱體驗。





同時 Xiaomi MIX Flip 使用具有 6% 矽含量和 780Wh/L 能量密度的小米澎湃電池，帶來 4780mAh 超高電池容量，並配合小米澎湃電池管理系統，造就快速智慧充電和延長及有效保護電池壽命，在經過 1600 次循環週期後仍能保持 80% 的容量，讓 Xiaomi MIX Flip 不只告別續航焦慮，更延長產品的使用年限。在外觀的部分，其設計結構採用旗艦玻璃背板與高強度 6M42 鋁合金中框，在提供絕佳保護的同時，也保持時尚且溫潤的外觀，而轉軸內部更是通過通過 50 萬次折疊無憂 SGS 認證的小巧二級連桿，均採用高強度耐磨材質，提供長時間使用的可靠效能。

Xiaomi MIX Flip｜沿襲徠卡頂規 Summilux 鏡頭，細膩真實層次盡顯眼前

Xiaomi MIX Flip 延續與徠卡的深度合作，為行動攝影帶來革命性創新，主鏡頭採用徠卡 Summilux 專業光學鏡頭與光影獵人 800 高動態感光元件，能捕捉到細節豐富、畫質精細的照片。同時擁有小折疊唯一的 47 mm 浮動長焦鏡頭，最近可對焦至 9 cm，可以拍攝出精緻的特寫鏡頭，同時透過 Xiaomi AISP 大型模型計算攝影平台，擁有高達 60 TOPS 的運算能力能輕鬆應對複雜的成像場景。





折疊型態也讓 Xiaomi MIX Flip 帶來前所未有的體驗，闔上時，可使用外螢幕拍照、錄影，也支援化妝鏡模式，透過浮動長焦，清楚檢視個人妝容；免手持拍照時，不需透過腳架，滿足多人合照、錄影、縮時攝影等場景需求；還支援在拍照時開啟外螢幕預覽，他人幫拍時借助內外雙螢幕同時預覽，可即時調整個人狀態，讓用戶隨心操作，確保絕不會錯過任何完美瞬間！

Xiaomi MIX Flip 提供黑色與紫色兩種顏色選擇，12GB + 512GB 定價為新台幣$29,999元，預購還額外再送價值新台幣 $1,594 元的贈品（原廠多變保護殼新台幣 $1,199 元及小米體重計 $395 元），8/1前預購加贈超過台幣18,000 六大服務，含國際聯保、24個月超長保固、6個月螢幕碎裂保修、龍騰機場一次性貴賓室服務、Youtube Premium免費3個月、首年一次性免手工費保外維修。

Xiaomi 手環 9｜時尚多變健康助手，雙燈檢測系統準確再提升

外觀首次升級霧面金屬，機身有午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍多款色選之外，7 款不同風格類型的通用錶帶，能夠符合每位用戶的穿搭喜好，還中推出一款創新磁吸錶帶，是透過親膚柔軟的科技奈米皮材質包覆柔性磁體，進行腕圍的無段調節，皮質的精緻質感與機身的圓潤滑順完美相容，舉手投足間盡顯獨特品味，此外除了有超過 200 種錶盤可以隨著穿搭、心情切換之外，更支援深度自訂，任何美照都能抬手可見。在健康檢測方面採用雙燈檢測模組，透過更高精準度的感測器，精準管理全天心率、血氧、壓力、睡眠等數值，更支援 5ATM防水，無論上山、下海 Xiaomi 手環 9 都能時刻陪練，有午夜黑、冰川銀、玫瑰粉及北極藍多種顏色選擇，定價為新台幣 $995 元。





Xiaomi Buds 5｜旗艦無損音質，享受聲臨其境

搭載高通aptX Lossless低失真格式，媲美親臨現場原聲，同時採用小米訂製內外超感雙磁單元，創造Hi-Fi高傳真音質，高音純淨透徹、中音曼妙精準、低音強勁飽滿，真實還原每一個音符。採取半入耳式設計，為了提升配戴感受，單邊耳機輕至 4.2g，玲瓏小巧的輕量化設計，即便長時間使用也舒適不壓耳，單次使用時間可達 6.5 小時，搭配充電倉可延長至 39小時，出門在外也能持久暢聽。除此之外更搭載全新舒適主動降噪，在阻隔外界噪音干擾同時，也能不錯過人聲、鳴笛聲等重要資訊，最大抗風噪能力高達 12 m/s，精準收取人聲，雙方溝通清晰傳達，有石墨黑、陶瓷白及泰坦灰選擇，定價為新台幣 $2,995 元，7/31前購買還享有早鳥價格新台幣 $2,695 元。



Xiaomi 開放式耳機｜全天無感配戴，飽滿音質與聲俱來

為小米旗下首款開放式耳機，耳面採用人體工學設計，能夠完美貼合耳部線條曲線，選用親膚矽膠材質，更加柔軟貼耳，同時機身重量僅約 9.6 g，並以非入耳式設計，避免對耳道的壓迫，擁有更通透、無負擔的體驗，而耳掛內嵌柔性鎳鈦合金私，並且通過 5000 次彎折實驗，即便多次配戴仍然保有優異服貼，創造極致的悅耳享受。針對開放式設計可能帶來的漏音問題，小米創新地引入獨立防漏音系統，並配備 Φ10mm 防漏音發聲單元，能主動發出反向聲波，顯著提升通話的私密性，確保使用者在嘈雜環境中也能享受清晰的音樂和通話體驗，並達到 IP54 防塵防水，即便運動流汗、通勤吹風配戴，只要輕輕沖洗、擦拭，便能恢復乾爽舒適，有米色及灰色兩款選擇，定價為新台幣 $2,995 元。



Xiaomi Mini LED 電競顯示器 G Pro 27i｜卓越性能引領新一代視覺體驗

為滿足對畫質和速度有較高要求的專業用戶和電競愛好者的需求，採用最先進的 Mini LED 背光技術，配備1152分區和4608顆燈珠，可以精準控制畫面的明暗顯示，精緻呈現每個影像細節，使得光影效果更加生動逼真。不僅如此，它還擁有四檔動態控光模式，根據不同的使用場景提供多樣化的選擇，動態背光功能為用戶帶來最佳的視覺體驗。Xiaomi Mini LED 電競螢幕 G Pro 27i 配備 1000 nits 的峰值亮度和極低至 0.001 nits 的暗場細節重塑力，支持 HDR1000 標準，讓用戶能夠盡情享受 HDR震撼的高亮場景和逼真動人的立體影像， 定價為新台幣 $9,995元。





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