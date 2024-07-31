新莊人無聊不知道要幹嘛，就會到宏匯廣場吹個冷氣、逛逛街、吃美食，八月份宏匯廣場將去年大受好評的「日本展」強勢回歸，比起去年規模更擴大，新增20個攤位、共計有34家日本人氣品牌進駐，從美食、零食到雜貨等通通有，於8/2正式登場，並推出指定日式甜點買一送一優惠，讓新莊人衝去朝聖、搶優惠。







將於8/2~8/18期間登場的宏匯廣場日本展，現場佈置成日式建築與日本祭典的場景風格，猶如一秒到日本的錯覺。並力邀京都燒烤專家「串仟、藤八郎」坐鎮，現點現做的串燒下午來一串解饞。另外，日本超夯鐵路便當「崎陽軒」干貝燒賣，即便是冷掉也擋不住其美味。鹹香帶有快炒鑊氣的「札幌炒麵」則是北海道限定滋味。「銀座サクサク」帶來家常和牛肉餅







除了鹹食，日本甜點當然也少不了，京都抹茶百年老店「TSUJIRI 辻利茶舖」更是帶來獨家限定「抹茶千層蛋塔」和「抹芒奶酪布丁」，開幕首三日8/2~8/5期間，更推出買辻利濃茶卷、送辻利拿鐵優惠，抹茶控一定要跟上。





新莊宏匯廣場 日本美食展

活動時間：8月2日至8月18日

活動地點：新莊宏匯廣場11樓

優惠：

8/2~8/5 TSUJIRI 辻利茶舖 買辻利濃茶卷、送辻利拿鐵。

8/2（五）「惠川」北海道特級貝柱，鮮甜海味原價1,880元特價1,400元（限量30組）。

8/4（日）「MONARIO」熊本熊燒及「ゑびすや ebisuya鯛焼き」購買熊本燒及鯛魚燒1+1原價155元特價100元（限量50組）。

8/6（二）「食べ物屋 京」日式經典鐵板料理大阪燒原價250元特價150元（限量10組）。

8/12（一）「浪花永吉堂」傳統不敗黃豆蕨餅串買一送一推薦價100元（限量50組）。



宏匯廣場會員專屬優惠

活動時間：8/2（五）~8/16（五）週一至週五期間。

活動內容：於11F日本展當日累計消費滿888即贈和風餐具乙組。

