全聯新集點是米飛兔廚具！作為全民超市自居的全聯福利中心，不論是颱風天、平常下班採買，都陪伴著大家一起度過美好的一天。而對於婆媽來說，全聯集點更是每次必買、必換的活動，這次和日本品牌Skater合作，推出8款全新設計「miffy涼夏時光點換購」周邊商品，可可愛愛的米飛兔廚房好物，和小朋友一起動作簡單下廚、烘焙，讓居家親子生活變得更療癒。
於即日起至10/17期間，全聯推出「miffy涼夏時光點換購」，主打親子、DIY、廚房小物，最低使用50點起的福利點數，以139元～799元就可獲得。另外，還貼心規劃免集點加價購方案，只要全店購買任一款商品及可以最低159元直接換購，把米飛兔帶回家。
本次活動中，以可可愛愛的米飛兔miffy造型周邊萌翻粉絲的心。首推必搶的「miffy造型烘焙模型」4種可愛miffy家族模具，不僅可以親子同樂烤甜點，同時還訓練孩子的手眼協調能力；另一款「miffy立體鬆餅烤模」雙面烙印設計，米飛兔大頭造型鬆餅可愛到捨不得吃。
也針對戶外野餐、露營推出米飛兔周邊商品，方便食物保鮮的「miffy分隔保鮮盒」、可堆疊收納的「miffy冷水壺杯」、冷熱茶皆適用「miffy冷熱茶壺」、附防滑底座的「miffy真空斷熱保溫保冷杯」，以及可愛、實用兼具的「miffy折疊收納提籃」和「miffy購物籃專用保冷袋」，就由米飛兔陪大家一起野餐享受最愜意的午後。
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全聯米飛兔 miffy涼夏時光點換購活動
活動時間： 2024/7/26~2024/10/17
商品名稱與加價購機制：
1、miffy造型烘焙模型(4入)
50福利點 + 139元；或買任一品 + 159元
2、miffy分隔保鮮盒(600ml)
50福利點 + 280元；或買任一品 + 300元
3、miffy冷水壺杯(5件組)
100福利點 + 299元；或買任一品 + 349元
4、miffy冷熱茶壺
100福利點 + 389元；或買任一品 + 440元
5、miffy真空斷熱保溫保冷杯 (400ml)
100福利點 + 479元；或買任一品 + 530元
6、miffy購物籃專用保冷袋
100福利點 + 599元；或買任一品 + 650元
7、miffy折疊收納提籃
100福利點 + 480元；或買任一品 + 520元
8、miffy立體鬆餅烤模
100福利點 + 799元；或買任一品 + 840元