鳥貴族真的來了！日本平價串燒鳥貴族台灣首店進駐新光三越南西一館5樓，預計將在2024第三季開幕營運，正確開幕日期尚未公告。同時，具窩客島編輯了解到，大成集團在與鳥貴族簽定合作的時候，就希望可以在台灣打造最平價的居酒屋，而首店就開在年輕人最多的中山區新光三越南西一館，勢必會創造一波美食新話題。
鳥貴族（Torikizoku）在日本是一家知名的居酒屋連鎖品牌，以提供多樣化的烤串料理和親民的價格而聞名。這家店的名字直接翻譯過來是「鳥貴族」，其中「鳥」指的是烤雞串，「貴族」則象徵高品質的服務與用餐體驗。鳥貴族的獨特之處在於其統一的定價策略，所有菜品和飲料都以相同的價格出售，這使得顧客能夠輕鬆選擇喜愛的菜色，無需擔心價格的變動。
自1985年創立以來，鳥貴族迅速擴展，目前在日本全國擁有超過500家分店。其成功的關鍵在於對品質的堅持和對顧客需求的重視。鳥貴族在食材選擇上非常嚴格，確保每一道菜品都能達到高標準。此外，店內的服務也以親切和高效著稱，為顧客提供愉快的用餐體驗。
這一次大成集團首店開在新光三越南西一館，除了可以接近目前的年輕族群之外，也希望將大成的肉品讓更多台灣消費者所認識。並且這一次大成集團也表示，除了肉品是使用大成集團的之外，台灣的鳥貴族，在原物料、醬料還是會以日本進口為主，這也會是吸引中山商圈年輕人的亮點之一。
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鳥貴族(新光三越南西一館)
地址：台北市中山區南京西路12號5樓
開幕：預計2024年第三季開幕