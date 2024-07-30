人氣早午餐「貳樓」開了一間手搖杯！貳樓全新品牌「貳虎OFFTEA」主題是一間茶飲雞排研究所，主打超邪惡「雞排+珍奶」組合吃法，在菜單上除了有全新設計的手搖飲品系列，還有超爽「燕麥雞排、炸物點心」讓人宵夜爆吃一波，本次開幕更推出買一送一限定優惠，絕對要珍奶雞排套餐開吃。



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為了讓人好好放送、怒吃紓壓，貳虎特別以「ON/OFF」傳送門作為主題，跟著老虎一起被傳送到下班關機的放鬆狀態，並且以「茶飲雞排研究所」作為定位，同時供應飲品與炸物套餐，與一般來說手搖飲店做出區隔。店面設計也隱藏了「傳送門、老虎」以及科技感金屬風格元素，還有一整面老虎塗鴉牆，讓人怎樣都好拍。







在飲品上，貳虎特別設計「情境」主題手搖杯，在菜單上直接標註曖昧喝的「爆檸椿花金萱烏龍」強調酸酸甜甜的風味，失戀喝的「奶霜瑪黛檸檬茶」基底是不含咖啡因的南美洲瑪黛茶，搭配像眼淚一樣鹹鹹的奶霜。另一款心碎喝的「爆檸虎翠咸檸七凍飲」，發洩怒氣的爆打檸檬、搭配獨家配料「史萊姆凍」，介於粉粿與果凍的口感，咀嚼控一定要挑戰。此外，菜單上還有諧音梗飲料「虎嵐茶」5種莓果調飲，飲料控邊笑邊喝。





貳虎OFFTEA 慶城店 營業資訊

不只飲品，炸物更是貳虎朝聖必吃，主推升級版「虎標燕麥去骨雞排」，把整顆燕麥研磨混入麵衣中，打造酥脆口感的「靈魂麵衣」。同時還有炸物小點心「燕麥脆雞丁、節瓜酥酥」越吃越涮嘴，更推薦直接買「找碴雞套餐」一次擁有炸雞排加飲料，直接現省20元。配合門市全新開幕，貳虎在7/31-8/2推出「棒打老虎雞吃蟲」遊戲，只要贏過店員就送「虎配茗茶系」純茶買一送一兌換券。打不贏也沒關係，8/3-8/9加入貳虎官方LINE也能免費領買一送一券、免費加料券。此外，貳虎也預告在8/10起推出集點送活動，點套餐就能集點兌換「拎虎搭」限量禮盒組，免費送你特製環保杯袋、特殊風味檸檬茶包，陪粉絲們大喝一波。

開幕日期：2024/07/31

地址：台北市松山區慶城街14-1號

電話：02-2715-3337



貳虎OFFTEA 慶城店 開幕優惠活動

活動期間：7/31(三)-8/2(五)

活動內容：門市現場推出「棒打老虎雞吃蟲」遊戲，只要贏過店員，就有機會得到限量指定品項買一送一兌換券。



活動期間：8/3(六)-8/9(五)

活動內容：加入「貳虎OFFTEA」LINE 官方好友，享虎粉專屬優惠，除指定品項買一送一，還有免費加料券。



活動期間：8/10(六)-9/30(一)

活動內容：點購「找碴雞」套餐集點，就有機會獲得「拎虎搭」限量禮盒組，禮盒組包含特製可愛環保杯袋，以及特殊風味檸檬茶包。



詳細活動規範及供應情形，依 貳虎OFFTEA 官方公告為準。