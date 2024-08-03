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肯德基買一送一！肯德基雞情熱辣煙燻脆雞、金黃比司吉，父親節優惠「爸氣桶」炸雞59折。

2024-08-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 李維唐 圖片：肯德基 人氣：3,451
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基買一送一要跟上！肯德基陪粉絲們一起看奧運比賽、一起嗨，這次肯德基特別推出週末快閃「炸雞買一送一」限定優惠，包含夏季新品「雞情熱辣煙燻脆雞」、以及超人氣「金黃比司吉」都可享有買一送一優惠，此外再加碼推出父親節「爸氣桶」、奧運應援的「應援桶」炸雞桶餐優惠下殺，速食控又有理由集體下單開吃。

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肯德基買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

肯德基這次在8/2-8/4推出三天快閃限定「挺你到炸，買一送一應援你」限定優惠，在活動期間內定品項享買一送一優惠，包含勁夏新品「雞情熱辣煙燻脆雞」，以美墨燒烤醬、搭配玉米片增添口感。還有人氣回歸「金黃比司吉」附蜂蜜球，通通可享買一送一優惠。
KFC夏季新品「雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻風味 冰淇淋」，IG美食控必吃。

不只如此，肯德基再加碼8/2-8/4以及8/8-8/11期間，推出「應援桶」以及「爸氣桶」炸雞桶餐+點心限定優惠，直接下殺59折，讓炸雞控不論是一起約看奧運比賽、或是父親節跟老爸一起開趴，甚至是中元普渡拿來拜拜都很可以。
肯德基必吃「大阪燒無骨脆雞、金黃比司吉」4/9限時回歸
肯德基買一送一 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

肯德基 優惠整理

買一送一
活動時間：8/2 - 8/4
品項：
雞情熱辣煙燻脆雞（原價75元/塊）、金黃比司吉（原價59元/塊）

爸氣桶 (優惠代碼40615)
活動時間：8/2 - 8/4及8/8 - 8/11
組合內容：
咔啦脆雞 x 6、雙色轉轉QQ球 x 1、原味蛋撻 x 4
優惠價：388元

應援桶 (優惠代碼40612)
活動時間：8/2 - 8/4及8/8 - 8/11
組合內容：
雞情熱辣煙燻脆雞 x 3、咔啦脆雞 x 3、雙色轉轉QQ球 x 1、原味蛋撻 x 4
優惠價：399元

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

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