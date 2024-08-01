吃的是曾經的美味、更是讓人忘不了的好味道！手扒雞始香雞城再次回歸到大眾眼前，這一次香雞城將在MOMO購物與蝦皮商城推出全新它配冷凍美食，只要在家簡單加熱，就可以在家品嚐到那最曾經的手扒雞、最讓人無法忘記的香雞城手扒雞。





香鷄城這一次透過新聞稿表示，全新發售的新品、延續了經典手扒雞風味，推出「祖傳秘醬烤雞腿」。這款烤雞腿刷上傳承三代、以數十種中藥香料與雞骨高湯熬製而成的秘製烤醬，散發著層次豐富但獨特的中藥香氣。其味道甘甜而不膩口，皮香肉多汁又鮮嫩。



放入烤箱加熱，即可重溫三十年前的美好記憶。除此之外，傳承茶香琵琶雞風味的「西式煙燻雞腿」同步強勢登場。這款煙燻雞腿選用櫸木長時間煙燻，香氣清爽、油脂更低，口感扎實不乾澀，讓人回味無窮。







除了曾經的美味之外，香鷄城還推出了經典的台式咖哩煲仔飯「古早味咖哩燉雞腿」、「日式蔬果咖哩燉雞腿」兩種不同風味，這兩款咖哩燉雞腿每份皆含兩隻大雞腿，香氣層次豐富，讓消費者品嚐到最幸福的滋味。古早味咖哩燉雞腿加入淡淡奶香，搭配大塊紅蘿蔔與馬鈴薯，內容豐富美味又不失營養均衡。



而日式蔬果咖哩燉雞腿則是東西結合的洋食風咖哩，採用西式長時間焙炒洋蔥，釋放豐富香氣與甜味，再與黃金比例香料一同熬煮，融合新鮮蔬菜的酸甜底蘊與辛香咖哩，口感滑順濃厚，讓人一口接一口停不下來。





還有，香鷄城先前在週末炸雞漢堡俱樂部-台北巨蛋店限定上市的「水牛城辣雞翅」也再度登場。這款辣雞翅搭配美國辣椒醬和天然純釀白醋製作，酸辣適中且多層次的口感讓人欲罷不能。不僅在大巨蛋搶先販售時大受歡迎，現在更是追劇、看球賽的必備美食。





同時，再加碼推出「正宗臺式鹹酥雞」，香雞城這一款鹹酥雞精選無骨雞肉與黃金比例麵衣，將肉汁精華牢牢鎖住不流失，只要簡單加熱，即可重現滿滿臺味。還有大人小孩都愛的「Q彈小肉豆」、「黑胡椒優鮮雞塊」與「特級雞塊」，讓消費者不用出門排隊也能輕鬆享用。





香雞城 冷凍宅配新品、經典必吃

新品推出：祖傳秘醬烤雞腿、西式煙燻雞腿、古早味咖哩燉雞腿、日式蔬果咖哩燉雞腿。

經典回歸：水牛城辣雞翅、正宗臺式鹹酥雞。



香雞城 蝦皮宅配優惠

活動期間：8月1日至8月8日

活動內容：蝦皮商城消費滿999元送市價128元的小肉豆1包，滿1,500元再折150元

加碼優惠：8月1日至8月7日送粉絲開幕折價券，滿1,299元享85折優惠，最高可折250元。

香雞城官方旗艦館：https://shopee.tw/loshan_chicken



香雞城 MOMO宅配優惠

活動期間：8月1日至8月8日

活動內容：MOMO購物消費滿999元送市價128元的小肉豆1包（350g）

加碼優惠：8月19日至8月22日，消費滿999元享95折優惠。

香雞城： https://haomy.tw/Ntkth