台北君悅酒店在六月下旬率先推出了「悦圓錦繡」中秋月餅系列禮盒及限量精品牛肉麵禮盒。這款精品牛肉麵禮盒包含德國iF設計獎得主的質感陶瓷餐碗組與雙口味常溫牛肉麵，售價為2,680元。酒店還分兩階段提供早鳥優惠，8月31日前訂購可享88折優惠，目標營收達到2,600萬元。除了中秋禮盒，台北君悅酒店同時推出了創意滿分的父親節蛋糕，由點心房行政主廚陳建佑精心設計，超擬真的「豆漿油條蛋糕」售價1,288元，將白巧克力打造成瓷碗、千層酥製成油條，巧克力茶香慕斯作為內餡，給人驚喜的視覺與味覺享受。







2024年，台北君悅酒店推出了兩款極具特色的中秋禮盒，外觀設計精美且充滿質感。首款「赤悦．隆心」中秋寶盒售價1,980元，共有四個口味，包括蓮蓉雙黃、XO干貝、棗泥核桃及紫薯夏威夷果。這款禮盒以細緻松木精工製成，並襯以綴滿火鶴花的嫣紅頂蓋設計，雙格抽屜的木質禮盒設計獨具匠心，整體造型充滿節日的喜慶與團圓祝福。另一款「碧悦．豐華」中秋禮盒售價1,280元，共有六個口味，包括棗泥核桃、東方美人茶桑葚、紫薯夏威夷果、伍仁珍果、文旦及百香果柚丁。這款禮盒的主視覺融合知性沉穩的墨綠色彩，手繪花草綠葉，並輔以富貴金邊、水波圖騰及燙金品牌字樣，呈現優雅豐盛的意象。





此外，點心房行政主廚陳建佑表示：「今年想要送爸爸們不一樣的蛋糕驚喜」。主廚回溯學生時期與父親的晨間時光，將記憶中的「豆漿油條」改造成慕斯蛋糕，融合經典台味與西式食材。這款蛋糕經過72小時的細膩工序製作，使用白巧克力擬真製成復古瓷碗，千層酥製成燒餅，賦予酥脆口感，油條則以白巧克力翻模技術呈現，內餡則鑲入茶香慕斯與法國70%巧克力糕體，豐添味覺層次。



碗內堆疊的甜蜜風味，依序選用台南玉井愛文芒果粒鋪底，疊上昂貴的雙層北埔蟲咬烏龍茶蛋糕體，以法國柳橙醬入餡，一層抹上東方美人茶慕斯，一層搭配寶島豆漿奶酪，濃香茶韻佐黃豆香氣，與鮮果酸甜襯出合拍法式美味，售價1,288元。訂購蛋糕提供免費客製服務，顧客可任選5個英文字母或愛心符號，甜點團隊將以手工法國白巧克力片佐黑巧克力，傳遞樸實濃烈的心意情感。







台北君悅中秋節、父親節限定商品

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