老爺酒店集團自2022年起，每年推出兼具深度人文與趣味的「老爺式旅行」企劃，旨在開啟新型態的旅遊思維。2024年特別以「破框」為題，打造八條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程。這些行程包括礁溪老爺酒店推出的「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅的「拜師國寶級歌仔戲大師」、北投老爺酒店的「台版四國遍路」、南港老爺行旅的「岬灣潛水考證團」及台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」等。即日起至10月31日，「老爺式旅行」專案將於老爺酒店官網獨家販售，雙人成行每晚最低4,310元起。





老爺酒店集團執行長沈方正表示，「人生中的每個階段都不一樣，不能總是用同樣的邏輯和姿態去旅行。若一直沿用原有的旅行模式，已經難以引起旅人內在共鳴。」因此，老爺酒店集團今年以「破框旅行」為題，打造八條有別於傳統旅遊體驗的路線，共分為三大主題，包含挑戰體能極限的「探險的邀請」、嘗試未知角色的「體驗的精神」以及開啟自我對話的「初始的聲音」，邀請旅人跨出舒適圈，重新探索旅行的本質。





「探險的邀請」包含礁溪老爺酒店推出的「淡蘭古道探索團」以及台中大毅老爺行旅「舊城市街走讀團」。淡蘭古道探索團以淡蘭古道南路為體驗路線，挑戰從知名地標101大樓徒步至礁溪老爺酒店，沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉，路長約60公里。古道保有亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，自然生態原始，至今仍可看到侏儸紀時代即存在的雙扇蕨，是條兼具體能與勇氣挑戰的路線。三天兩夜行程包括一晚入住礁溪老爺酒店，一晚入住坪林，並加上白長青茶作坊製茶體驗，雙人同行21,900元起。民眾亦可選擇兩天一夜精華濃縮版，雙人同行只要15,100元起。



台中熱門旅遊景點常著重於新興區域，此次台中大毅老爺行旅將帶旅人反向旅行，以台中舊城區為主線，攜手「看見台中城－隱者地圖」導覽組織，邀請曾為無家者的導覽員，結合他們的生活視角，從台中舊火車站起行，行經曾為蔬果大批發的「文青果組合會社」，文創與生活美學的老屋「富興工廠1962」等景點，一睹日治時期鐵路城市風華。入住台中大毅老爺行旅搭配體驗行程，雙人同行只要4,800元起。



「體驗的精神」以嘗試不同角色人生為企劃主軸，包含台南老爺行旅的「歌仔戲曲體驗團」、知本老爺酒店「魯凱部落尋路團」以及新竹老爺酒店「科技創生跨域團」。歌仔戲曲體驗團由台南老爺行旅邀請台南秀琴歌劇團共同籌劃，從認識傳統戲曲開始，學習各式唱腔身段基本功，到實際裝扮粉墨豋場，不僅能實戰體驗歌仔戲精髓，還能近距離一睹國寶級大師們的絕代風華。入住台南老爺行旅三天兩夜體驗歌仔戲課程及台南漫遊，每人9,200元起。



魯凱部落尋路團為知本老爺酒店攜手E啦達魯瑪克推出的原民部落文化體驗。從莊嚴的入村儀式開始，到森林山徑探險，體驗者需沿途採集可食用野菜作為晚餐，再學習以魯凱族特殊烹飪手法「地悶食」料理。喜愛冒險的體驗者還可參加夜間森林導覽與溯溪活動，深度感受魯凱族獵人文化與求生智慧。入住知本老爺酒店三天兩夜搭配部落活動體驗，雙人23,999元起。





新竹老爺酒店推出的「科技創生跨域團」則是帶領旅人一探神秘的新竹科學園區。包含從臺灣現存最大的二戰時期軍事工業遺址「日本海軍第六燃料廠」，一路到八二三砲戰後出現的眷村聚落「將軍村」，再到最具話題的台積電「台積創新館」，沿途解密竹科風貌。隔日還能體驗熱門的親子創客課程，入住新竹老爺兩天一夜搭配體驗遊程，雙人同行只要6,000元起。



「初始的聲音」以開啟內心對話為規劃核心，包含北投老爺酒店的「台版遍路巡禮團」、南港老爺行旅策畫的「岬灣潛水考證團」以及台北老爺酒店與老爺會館的「台北縱走健行團」。台版遍路巡禮團為北投老爺酒店與北投說書人合作策劃，以日本四國遍路為靈感，依循日治時期日本人於台灣規劃的新四國遍路朝聖路線，探訪北投區域的神聖景點。從地熱谷、不動明王石窟出發，路經北投文物館、普濟寺及丹鳳山，一步步心靈探索之路，讓現代人在忙碌生活中找回一絲平靜與自由。入住北投老爺酒店搭配體驗行程及PURE歐式餐廳日式定食午餐，雙人同行9,900元起。



岬灣潛水考證團為南港老爺行旅攜手鬥陣潛水推出的水肺潛水考證活動，結合室內學科知識理論與泳池平靜水域技巧，共同學習運用在海洋實習，讓旅人在東北角最大海灣完成人生第一張潛水證照。入住南港老爺行旅三天兩夜搭配SNSI系統國際潛水課程考照及東北角岬灣漫遊，雙人同行單人只要13,000元。





台北老爺酒店、老爺會館則推出挑戰台北大縱走第五段的「台北縱走健行團」，由趣健行旅行社帶隊，由劍潭山登山口出發，橫越「圓山風景區」，最後抵達「至善公園」。沿途不僅能一訪早年神秘的軍事管制區，還能登上「老地方觀景平台」鳥瞰台北城市風光，一面眺望淡水河與基隆河，另一面則是101大樓。入住台北老爺搭配單人體驗行程，雙人每晚6,700元起；入住老爺會館搭配單人體驗行程，雙人每晚4,310元起。







老爺酒店集團八條主題路線精彩開團

礁溪老爺酒店「挑戰從101徒步至礁溪」：60公里徒步行程，雙人21,900元起。

台中大毅老爺行旅「舊城市街走讀團」：反向旅行，雙人4,800元起。

台南老爺行旅「歌仔戲曲體驗團」：歌仔戲體驗，雙人9,200元起。

知本老爺酒店「魯凱部落尋路團」：原民部落文化體驗，雙人23,999元起。

新竹老爺酒店「科技創生跨域團」：探索新竹科學園區，雙人6,000元起。

北投老爺酒店「台版遍路巡禮團」：靈感自日本四國遍路，雙人9,900元起。

南港老爺行旅「岬灣潛水考證團」：潛水考證，雙人13,000元起。

台北老爺酒店、老爺會館「台北縱走健行團」：挑戰台北大縱走，雙人4,310元起。

老爺式旅行專屬活動網頁查詢：https://bit.ly/4d2RhXk 。

