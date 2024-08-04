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召喚青眼白龍！「遊戲王25週年紀念悠遊卡」Pinkoi全球限量首賣，遊戲王鐵粉用青眼白龍刷進捷運。

2024-08-04 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Pinkoi 人氣：379
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

召喚青眼白龍！經典卡牌對戰動畫「遊戲王」是許多粉絲的經典童年動畫之一，其中「青眼白龍」就是其中最具代表性的強大卡片之一，甚至有奧運選拔賽選手，在短跑比賽中掏出「青眼白龍卡」幫自己運勢加持，成為最新梗圖之一。今年是經典動畫「遊戲王」25週年，Pinkoi特別推出全球限量「青眼白龍」發光立體造型悠遊卡，讓粉絲回時隨地都能召喚青眼白龍。

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遊戲王 青眼白龍發光造型立體悠遊卡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次Pinkoi 和 IP 授權品牌 Be come true 合作推出全球限量「青眼白龍」發光立體造型悠遊卡，造型上精緻地再現了青眼白龍的頭部造型，以及經典冷銀白色的鱗片設計。當悠遊卡感應時，雙眼會散發如刀鋒般銳利的藍色光芒，重現動畫裡至高無上的尊榮，每次使用都宛如在召喚卡片的力量。
遊戲王 青眼白龍發光造型立體悠遊卡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這款限量的「遊戲王」25周年收藏品將在亞洲跨境設計購物平台 Pinkoi 首賣，預購時間自2024年7月31日至2024年8月25日，商品預計於2025年6月30日起依照訂單順序從台灣出貨。粉絲們現在就能就前往 Pinkoi 活動網站，搶先預購青眼白龍發光悠遊卡。
遊戲王 青眼白龍發光造型立體悠遊卡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

遊戲王 青眼白龍發光造型立體悠遊卡

預購時間：2024年7月31日-至2024年8月25日
售價：
活動網址：https://pinkoi.me/GaDi0K
其他注意事項：此為預購商品，預計於2025年6月30日起依照訂單順序從台灣出貨。

 

 

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