吉野家被星之卡比吞掉了！丼飯卡比公仔會不會太Q，日本吉野家 x 星之卡比「卡比與吉野家吃飽大作戰」聯名活動即將開跑，期間不僅買套餐送限定公仔，加碼全新卡比包裝都超級粉嫩可愛，不過以上活動目前僅限日本推出，最近有去日本的朋友可別錯過囉。





▲圖片來源／株式会社吉野家



日本吉野家宣布與「星之卡比」合作，將於8/8起推出「卡比與吉野家吃飽大作戰」聯名活動，期間將會推出聯名「卡比之盛」套餐組合，並隨餐附贈一款原創卡比公仔和限定設計的外帶袋；至8/31前為首波聯名，而後9/3至9/30將推出第二波聯名；期間共會推出7種不同公仔，要讓粉絲們為之瘋狂。





▲圖片來源／株式会社吉野家



身為日本知名的速食連鎖店「吉野家」，主要提供牛丼等簡餐；而這次和任天堂知名經典遊戲系列「星之卡比」合作，卡比以其可愛的外型和多樣的變身能力受到廣大玩家喜愛，讓人不禁好奇將會擦出怎麼樣的火花。



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▲圖片來源／株式会社吉野家



本次聯名「卡比之盛」套餐提供兩種選擇，分別是牛丼搭配迷你沙拉，或牛丼搭配果汁；套餐價格為600日圓（小份）、633日圓（普通份）兩種不同份量，每日供應數量有限，售完即止，外帶還有限定包裝袋，超級可愛。近期準備到日本的朋友，可別忘記這超療癒的卡比囉。



▲圖片來源／株式会社吉野家

日本吉野家 x 星之卡比 卡比與吉野家吃飽大作戰

活動時間：第一波（8/8至8/31）、第二波（9/3至9/30）

活動內容：期間購買「卡比之盛」套餐組合，即贈乙款聯名公仔。

活動地點：日本全國分店皆有