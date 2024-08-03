你沒喝過的「豆乳蓋、布蕾蓋」手搖杯！中和全新開幕手搖杯「江山野放茶」近期吸引許多飲料控注意，招牌主推全台最強的紅玉紅茶，同時在在IG上更以獨特的奶蓋「豆乳蓋、布蕾蓋」掀起討論，這次窩客島帶你看文青系手搖杯「江山野放茶」怎麼喝、怎麼點，第一次嚐鮮也不踩雷。



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新品牌「江山野放茶」強調單茶、純茶就能當主角，紅玉紅茶強調「野放茶」，意思是讓茶樹在大自然中自然生長，不闢地、除草，讓茶樹經過大自然的競爭，能更有特色風味。除了招牌野放茶「野紅玉」以及升級版手採嫩葉「極紅玉」，還有變化版「鮮乳紅玉」搭配小農橋頭鮮乳，經典必喝「烏龍桂花釀」香氣療癒，同時也有近期超夯的日系無咖啡因茶「四榖綠蕎」使用玄米、大麥、決明子、蕎麥，打造清爽日系茶風味。







在配料上，江山野放茶特別推出少見的「豆乳蓋」使用黃豆磨粉打發綿密的奶蓋、而「布蕾蓋」則是使用烘焙用的布蕾粉製成，打造超濃厚口感，此外還有療癒配料「黑糖凍」讓飲料增添Q彈口感以及溫潤的黑糖香氣，咀嚼控一定要挑戰。





江山野放茶 推薦必喝Top5

目前江山野放茶在中和、永和、科技大樓站總共3間門市，如果第一次朝聖，店家特別推薦5大飲品不踩雷，入門款就喝「野紅玉/鮮乳紅玉」，喜歡清新風味純茶選「烏龍桂花釀」，一定要加料的咀嚼控喝「黑糖凍鮮奶」，想喝特別的奶蓋建議喝「紅玉豆乳蓋、翠綠布蕾蓋」搭配起來香氣更明顯，挑戰飲料控的新口袋名單。

1、鮮乳紅玉

2、烏龍桂花釀

3、黑糖凍鮮奶

4、紅玉豆乳蓋

5、翠綠布蕾蓋



江山野放茶 營業資訊

地址：

景安茶庭：新北市中和區景安路175-1號

福和茶庭：新北市永和區福和路264號1樓

和平茶亭：台北市大安區和平東路二段273號