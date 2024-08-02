SOMA飲料無限暢飲喝到飽！超人氣麻辣鍋吃到飽「辛殿麻辣鍋」信義店整修回歸，搬家到A19強勢開幕，除了主打招牌「原塊肉品」真材實料對決，這次更特別與人氣飲料店SOMA聯名，供應隱藏版飲料「芒果高山菁茶」不限量喝到飽，此外還有頂級西班牙冰淇淋，挑戰信義區火鍋、信義區麻辣鍋吃到飽新話題。



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辛殿麻辣鍋信義店，從原先ATT百貨搬移至A19商場，8/3起正式開幕，也讓A19成為信義區密度最高的火鍋商城，集結馬辣、無老鍋、MO-MO-PARADISE，以及本次全新開幕的「辛殿麻辣鍋」。這次全新開幕，辛殿特別主打全台最「時尚有質感」的複合式精品麻辣火鍋，從裝潢佈置、火鍋吃到飽、甜點飲料通通都有亮點。





其中，辛殿麻辣鍋一直都強調使用「美國頂級安格斯原塊牛肉」，讓火鍋吃到飽也能吃到頂級肉肉，招牌湯頭是以牛大骨、花椒、中藥等三十多種食材打造濃郁的重慶口味麻辣湯頭，搭配香濃的蒜頭白湯底，平日午餐每人698元+10%，假日及晚餐798元+10%就能開吃。





特別的是，這次辛殿麻辣鍋信義店特別與超人氣飲料SOMA聯名，8/3-8/31期間限定供應SOMA飲品「芒果高山菁茶」，設置在自助吧的氮氣飲料供應機，只要用餐就能無限量喝到飽。這款「芒果高山菁茶」原先是SOMA芒果系列的人氣款飲品，現在只在辛殿信義店供應，清爽風味配麻辣鍋剛剛好。





辛殿麻辣鍋 信義店

此外，吃火鍋一定要配冰淇淋才過癮，辛殿信義店除了在自助吧提供COLD STONE冰淇淋之外，也特別設置了甜點吧台，提供頂級西班牙冰淇淋「梅諾卡La Menorquina」，總共有7種口味，每球冰淇淋加上炙燒，或是蜂巢、棉花糖等佐料等變化，採現點現做，讓火鍋控不用怕自助吧的冰淇淋總是太硬太難挖。

地址：台北市信義區松壽路28號

電話：02-2722-7667

開幕日期：2024/08/03



辛殿麻辣鍋 SOMA聯名活動

活動期間：2024/08/03-08/31

活動內容：SOMA隱藏版飲品「芒果高山菁茶」於氮氣飲料幾無限量供應。

