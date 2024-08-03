隨著2024年夏季的到來，福容大飯店桃園機捷A8店從即日起至9月，推出一系列美味活動，以吸引各方饕客。首先，中式料理主打懷舊手路菜，推出十人桌菜每桌6,000元起的甘心價、回味傳統美味。此外，田園咖啡廳也同步推出南洋好食節，帶來地道的東南亞風味美食，讓大家在炎炎夏日中品嚐到酸辣爽口的南洋風情。此外，ABar邀請大家為中華隊加油打氣，特惠啤酒第三罐半價，並提供奧運主題餐點，讓運動迷們聚集在一起，共享賽事熱潮。最後，為迎接8月的父親節，福容大飯店桃園機捷A8店推出最新的8吋巧克力慕斯蛋糕，為爸爸們送上甜美驚喜。





田園咖啡廳即日起至9/15，推出熱力四射的南洋好食節全新主題，提供豐富的菜色陣容。顧客可以品嚐到東南亞經典美食，如沙嗲串、甘蔗蝦、辣炒螃蟹和肉骨茶等。特別的是，福容大飯店桃園機捷A8店還與泰國觀光局台北辦事處合作，推出大城府綠咖哩、檸檬魚、青木瓜沙拉、椒麻雞和金錢蝦餅等多道泰國經典美味。此外，現場還有摩摩喳喳、香蕉煎餅、香蘭葉蛋糕和泰奶布蕾等庶民小吃。喜愛榴槤的朋友也能享受到炸榴槤和榴槤冰棒。除了南洋風味美食，還有無限量供應的松葉蟹腳、文蛤、旭蟹及新鮮生魚片，以及假日限定的帝王蟹叻沙湯和香煎干貝，絕對是海鮮愛好者的天堂。





中式料理方面，福容大飯店桃園機捷A8店即日起至8月31日，限期推出懷舊手路菜十人桌菜，每桌6,000元起，讓顧客以最甘心的價格享受美味。懷舊手路菜菜單包括甘蔗煙燻蜜茶鵝、梅甘菜扣走油肉和虱目什錦海鮮粥等傳統美食。此外，飯店還特別加入擂茶四季包和黑糖薑汁牛汶水等客家小點，經由主廚用心烹調，重現古早味，讓顧客在品嚐美食的同時，感受濃濃的人情味和回憶。





巴黎奧運即將到來，福容大飯店桃園機捷A8店的ABar餐廳從7/26至8/11推出為中華隊加油乾杯活動。在此期間，顧客可享受罐裝啤酒第三罐半價優惠，只需在ABar餐廳打卡並留言為中華隊加油，即可獲得199元加購期間限定的奧運主題餐點奧運勝利環花枝圈。這一活動吸引了眾多運動賽事愛好者前來，共同為中華隊加油助威，營造出熱烈的奧運氛圍。



隨著8月父親節的臨近，福容大飯店桃園機捷A8店推出了我的紳士爸爸法式雙層巧克力慕斯蛋糕，專為父親節設計。這款8吋蛋糕以鬆軟的巧克力海綿蛋糕為基底，搭配頂級鮮奶油打發的慕斯，口感柔滑，奶油質地與核桃粒香氣交融，再以70%巧克力鏡面淋覆，巧妙平衡苦甜滋味。







福容大飯店桃園機捷A8店夏季限定活動

懷舊手路菜：十人桌菜每桌6,000元起，包括甘蔗煙燻蜜茶鵝、梅甘菜扣走油肉、虱目什錦海鮮粥、擂茶四季包、黑糖薑汁牛汶水。



南洋好食節：提供沙嗲串、甘蔗蝦、辣炒螃蟹、肉骨茶、大城府綠咖哩、檸檬魚、青木瓜沙拉、椒麻雞、金錢蝦餅、摩摩喳喳、香蕉煎餅、香蘭葉蛋糕、泰奶布蕾、炸榴槤、榴槤冰棒、松葉蟹腳、文蛤、旭蟹、生魚片、帝王蟹叻沙湯、香煎干貝。



為中華隊加油乾杯：活動期間7/26至8/11，罐裝啤酒第三罐半價，打卡留言加購199元奧運主題餐點。



父親節蛋糕：我的紳士爸爸法式雙層巧克力慕斯蛋糕，8吋售價1,380元，7月31日前早鳥特惠8折，福容享福卡會員可享最高88折。



福容桃園機捷A8店 官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/a8/

