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巴黎奧運射擊銅牌！慶祝中華隊第一面獎牌「7-ELEVEN買2送2、萊爾富買一送一」超商優惠喝起來。

2024-08-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供 人氣：2,205
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編輯 張人尹

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慶祝台灣的第一面獎牌！2024巴黎奧運中華隊射擊在8/3晚間，由神射手李孟遠在男子定向飛靶拿下銅牌，也是巴黎奧運裡中華隊的第一面獎牌。消息一出讓一路以來關注賽事的粉絲們激動尖叫，超商通路更是直接寄出咖啡買一送一、買二送二優惠回饋粉絲。
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7-ELEVEN 巴黎奧運奪牌優惠

在8/4-8/5限時兩天，7-ELEVEN祭出「CITY PRIMA 大杯精品美式」買二送二超狂優惠，此外在線上OPENPOINT APP行動隨時取更推出「CITY CAFE厚乳拿鐵」限量買2送2，一定要手刀先搶。同時門市也享有指定飲品「紅牛火龍果風味能量飲料」買2送1等優惠，一起狂喝慶祝。

活動期間：
活動內容：
1、CITY PRIMA 大杯精品美式 買2送2
2、紅牛火龍果風味能量飲料250ml 買2送1
3、麒麟一番搾500cc罐 第2件5折
4、OPENPOINT APP行動隨時取優惠：CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2！ (限量2萬組/每會員限購4組/開放線上支付)，兌換期限至9/30。
7-ELEVEN 巴黎奧運奪牌優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

萊爾富 巴黎奧運奪牌優惠

萊爾富在即日起至8月5日23:59推出Hi café大杯系列的美式咖啡、拿鐵咖啡(原單件售價55元)，可冰/熱任選，享同品項買1送1。此外，還有夏日消暑必備的「濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕」也享任選買1送1優惠。

活動期間：即日起至8月5日23:59
活動內容：
美式咖啡、拿鐵咖啡，享同品項買1送1
濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕，享同品項買1送1
萊爾富 巴黎奧運奪牌優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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