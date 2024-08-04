提到馬爾地夫，這片美麗的熱帶天堂是許多情侶及新婚夫妻的度假與蜜月首選。為了搶佔浪漫商機，Club Med芬尼芙別墅推出限時優惠「入住5晚，享2晚食宿假期免費」。這次的促銷活動不僅吸引了浪漫旅客的注意，還針對家庭客群進行了特別設計。Club Med全包式假期品牌注意到，家庭旅客逐漸成為馬爾地夫的重要客群，特別是4-17歲的兒童與青少年來客數相較去年同期成長了300%。這顯示出全包式假期提供的「一站涵蓋交通、餐食與多元活動」、「兒童照護服務」及「預算掌握度高」等服務，深受家庭旅客的青睞，使得Club Med馬爾地夫成為親子假期的首選之一。
觀察到親子旅遊商機的崛起，Club Med卡尼島推出限時優惠「11歲以下兒童食宿費用全免，12-17歲青少年享食宿費用5折優惠」。這項優惠將吸引更多家庭旅客把握暑期最後的機會，享受無憂的全包式假期。凡於8月31日前下訂卡尼島，並於12月27日前出發，即可享受「4晚食宿假期每人最低37,900起，11歲以下兒童食宿費用全免，12-17歲青少年享食宿假期5折優惠」。
Club Med全包式服務為旅客規劃班機、當地機場接駁服務，讓旅客無需煩惱繁瑣的手續與規劃時間。在島上，還提供4-11歲兒童照顧服務，空中飛人、海上獨木舟以及各式主題派對等多元水陸體驗。此外，旅客還能享受多國風味佳餚，讓家長們可以無負擔地帶著孩子們浸泡在湛藍的印度洋中。
芬尼芙別墅整個島嶼皆為別墅房型，入住的旅客不僅能享受更大更隱私的度假空間，還有專屬管家服務、日落香檳無限暢飲與漂浮早餐等高質感的客製化服務。如果旅客希望有跳島體驗，也可搭乘快艇前往卡尼島，感受截然不同的度假氛圍。凡於8月31日前下訂，並於12月27日前出發，即可享受5晚住宿，並獲得2晚免費的超值優惠。入住落日水上別墅，每人最高可省近80,000。這樣的優惠對於尋求浪漫與家庭假期的旅客來說，無疑是一個不容錯過的絕佳選擇。
推薦閱讀：日本相撲文化體驗！「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」帶來娛樂相撲秀、享受日式美食與互動活動。
Club Med
官網：https://www.clubmed.com.tw/