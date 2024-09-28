高雄法式餐廳「Papillon」坐落高雄承億酒店26樓，150坪的空間設計以「都市森林」為靈感，位於中心點的吧台區「種植」一棵樹，枝葉延伸、包覆整個空間，氛圍舒適優雅，用餐同時能俯瞰港灣景緻；今夏開始由身懷超過二十年料理經驗、生於非洲象牙海岸的法籍主廚Fabien領軍，以法式料理手法、周遊列國見聞打造一道道國際級佳餚。







「Papillon」為法文「蝴蝶」，象徵美食如蝴蝶，每一道料理皆經由長時間蛻變才抵達饕客面前。Fabien師承名廚Yannick Alléno，25歲於台北開設「La Cocotte」法式餐廳，並在2018年榮獲米其林一星；Fabien在廚藝這條路上，料理始終奉行「本質」、「追尋」、「分享」三個核心元素。



「Papillon」致力為饕客創造美好用餐體驗，提供三款精緻開胃小點，建議自以木匙呈現、最為清爽的「醃漬小黃瓜/醃製大根」拉開序幕；「伊比利火腿/檸檬香草醬/松子」以檸檬香草醬、伊比利火腿、松子妝點象徵「Papillon」的蝴蝶脆餅；「玉米慕斯/鴨胸火腿/酸黃瓜」則以玉米慕斯覆蓋鹹香鴨胸火腿，香濃綿密。







前菜共有四道，其中「真鯛/檸檬奶醬/花椰菜/舞菇」蘑菇醬汁濃郁飽滿，檸檬奶醬散發鮮明的柑橘果香，足見醬汁調製與搭配的真功夫；「龍蝦/櫻桃葡萄/水田芥」以濃縮的龍蝦高湯與燉飯一起熬煮，搭配柳橙醬增添果香；主餐「澳洲和牛/彩色蘿蔔/洋蔥/法式蔬菜捲」選用來自澳洲M9和牛紐約客，油脂豐富、Q彈鮮甜。





前甜點「無花果/柚子/香瓜/馬斯卡彭慕斯」，使用帶有堅果香氣的無花果葉製成的冰淇淋和脆片，佐以茴香醃漬香瓜和柚子醬，口感清爽、尾韻細膩；主甜點「鳳梨／馬鞭草慕斯/野薑花冰淇淋」以新鮮水果融合草本香氣，馬鞭草慕斯包覆著鳳梨果醬，搭配薑汁軟糖以及野薑花冰淇淋，並淋上鳳梨迷迭香果醬汁，為這趟如蝴蝶翩翩飛舞般、繽紛絢麗的法式饗宴完美收尾。

享受美食自然少不了美酒相伴，「Papillon」由高雄唯一具有侍酒師證照的 Allen，以及擁有15年酒吧經驗的資深調酒師Anson攜手為饕客設計Ｗine pairing；此外，也有無酒精調飲和Tea pairing可以選擇，即便不飲酒的饕客也能享有絕佳體驗。

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Papillon消費須知

訂位菜單 ： ＄3680/人

餐酒搭配 ：3杯$1280/人、4杯$1580/人、5杯1980/人

餐茶搭配 ：4杯$1580/人

備註：菜單與餐酒皆需另加 10%服務費



Papillon店家資訊

營業時間：週三至週日17:30~22:00 (最後入座19:30)

服務專線：07-331-8888(週三至週日14:30~16:30)

地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓