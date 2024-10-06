泰國頂級度假行程，入住真的不想出來！許多人去泰國享受在地美食、宗教文化，如果能在行軍式的踩點行程之中，安排一兩天頂級度假才更爽。這次窩客島帶你開箱泰國曼谷市中心最頂級住宿之一「曼谷四季酒店」，享受湄南河畔的夜景、奢華餐廳以及貼心服務，從入住到退房每秒都超享受。







2020年12月開幕的曼谷四季酒店，在裝潢風格上，結合了氣派、時尚的現代設計，包含挑高大廳、落地窗景、戶外平台等設計，同時在其中結合了泰國專屬的文化特色，如泰國經典圖騰、象徵吉祥的大象。因為地處湄南河畔，曼谷四季酒店也把「水」的元素放進設計中，中庭的造景水池、連綿至河畔泳池，不只讓人怎麼拍怎麼美，還有沙發區可以休息小憩，更增添情調。







入住曼谷四季酒店，總共有299間客房，雙人房每晚換算台幣約17,416起，依照市景、河景、露台等價格不同，提早預訂還能享最高10％折扣。所有房間都設計有挑高天花板和落地窗，窗外可以看到湄南河夜景，或是庭園景觀，部分房型搭配寬敞的私人露台。房間內設有浴缸、音響、及多種選擇的Mini Bar與迎賓小點心，備品更貼心提供木質牙刷、牙間刷、木柄刮鬍刀，以及緞面髮圈等貼心小物，讓人一入住就能看到滿滿細節。





曼谷四季酒店

為了讓人在飯店裡充分放鬆享受，四季酒店提供豪華SPA服務，以泰式傳統技術與最現代手法結合，同時還有蒸氣室等設施讓人全身放鬆。如果帶著小孩來度假，飯店也提供充足的兒童設施與服務，有兒童專屬迎賓禮、兒童泳池，以及專為小朋友設計的體驗活動，甚至提供保姆服務，讓爸爸媽媽們好好休息喘口氣。在曼谷四季酒店也設有5間完全不同風格、不同設計的餐廳，包含泰國人超愛的粵菜餐廳「御庭院」，異國風情滿分的「Riva del Fiume Ristorante」以及「Palmier by Guillaume Galliot」，入選世界50最佳酒吧的「BKK Social Club」以及可愛咖啡廳「Cafe Madeleine」，各種風格通通滿足，待上兩天也來不及通通吃完。其中，曼谷四季酒店推薦造訪一定要吃過「御庭院」，因為泰國人超愛吃粵菜、中式料理，特別在飯店內打造東方風情的包廂，提供北京烤鴨、燒烤脆皮豬肉以及精緻港點，對泰國人來說是滿足對中菜的嘴饞，對亞洲觀光客來說更是親切。餐廳中還能看到廚房現場烹製北京烤鴨等料理，一進門就能感受到滿滿東方風情。曼谷四季酒店的義大利餐廳「Riva del Fiume Ristorante」早餐時段提供豐富的異國美食Buffet，從沙拉、熱菜，到義大利必吃的披薩、烘焙點心，道道都是可以細細品嚐的精緻料理，晚餐時段則搖身一變成燈光情調滿分的餐酒館，搭配河畔風光更是大大加分。法式餐廳「Palmier by Guillaume Galliot」則是在法餐中又結合了法式浪漫跟熱帶殖民風情，推薦烤蛙腿、鵝肝、和牛牛排和檸檬奶油煎比目魚等法式小酒館料理。咖啡廳「Cafe Madeleine」則更親民一些，精緻的可頌麵包等烘焙點心，搭配咖啡飲品，不只是住客的早餐選擇之一，非住客也能體驗四季酒店的奢華下午茶。造訪時一定要體驗的，還有「世界50最佳酒吧」之一、也是亞洲最佳酒吧的「BKK Social Club」，住在曼谷四季酒店的夜晚一定要好好感受這間酒吧氣氛。環境上以拉丁美洲為靈感，有綠意植栽、也有奢華且神祕的裝潢設計，還有半戶外庭院，趁天黑之前也能好好拍個美照。在飲品特色上也結合了拉丁美洲風格，設計多款訂製雞尾酒，最適合晚間小酌享受氣氛。推薦閱讀： 搭捷運也能拍！秋季限定5條台灣欒樹大道、欒樹隧道打卡點，最親民打卡點「天母、圓山」路過就能拍美照。

地址：300/1 Charoen Krung Road, Yan Nawa, Sathorn,Bangkok 10120, Thailand

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